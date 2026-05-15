El presidente Javier Milei volvió a lanzar duras críticas contra dirigentes sindicales, periodistas y docentes durante una entrevista al aire este jueves. En un tono confrontativo, el mandatario defendió su programa económico y aseguró que el futuro del país depende de que la sociedad argentina sostenga "el camino de la libertad". En paralelo, apuntó contra la periodista Marcela Pagano al definirla como el "lechón iraní" y contra los docentes que "hoy cierran las aulas y ayer defendían el aborto".

"La clave del progreso de Argentina está en los argentinos. Si se pierden y boludean en las operaciones que arma el ‘lechón iraní’, si somos tan boludos nos vamos a hacer mierda”, afirmó el presidente Milei, en una nota al aire en el streaming Tres Anclas, el programa que conduce el militante libertario Daniel Parisini, conocido popularmente como el "Gordo Dan".

Por otro lado, el Presidente afirmó que, si los argentinos no se dejan influir por "estos hijos de puta y sus socios en los medios y los empresarios", el país continuará por la senda del crecimiento económico.

Milei contra los docentes y el aborto: "La sociedad argentina hizo un genocidio"

El jefe de Estado también cuestionó a los sindicatos docentes, que en las últimas semanas denunciaron el cierre de cursos y jardines de infantes en distintas provincias. "Los sindicatos docentes ahora se quejan de que están cerrando aulas y jardines de infantes. ¿De qué se quejan? Si ellos están a favor del aborto", sostuvo uno de los panelistas. Él aseveró y agregó: “No les doy el pescado, les enseño a pescar y les cuido el bocho".

También se refirió a la periodista Débora Plager por haber apoyado el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 202. "¿Alguien le puede informar a Plager que ella es cómplice de asesinato? Ella fue al Congreso a defender la ley del aborto. Y en temas de aborto, la sociedad argentina hizo un desastre, porque produjo una semejante caída en la tasa de reproducción. Acá hubo un genocidio. Y Plager fue cómplice de esos asesinatos", afirmó el mandatario.

Milei contó que le pidió un auto eléctrico "para la Argentina" a Elon Musk: "No me dio pelota"

Durante la entrevista, Milei también relató un intercambio con Elon Musk, a quien le pidió que donara al país uno de sus vehículos eléctricos que produce con su empresa Tesla. "Cuando terminé le dije a Elon si me regalaba uno para la Argentina, para que yo lo pudiera usar. No me dio pelota", contó entre risas.

"Incluso le dije: pintamos de negro eso y andamos con eso. Pero no me dio pelota", insistió el mandatario.