Sistema CUP de PAMI: accedé a tus medicamentos sin receta en papel

Podés pedirle la receta a tu médico por teléfono sin ir al consultorio.

El PAMI digitalizó la emisión de recetas a través del sistema CUP, una herramienta que permite a los afiliados acceder a sus medicamentos sin necesidad de papeles ni consultas presenciales. Te contamos cómo funciona, cómo consultar tus órdenes desde Mi PAMI y qué ventajas trae este cambio que ya está operativo.

Qué es el sistema CUP y por qué cambia las reglas

El sistema CUP (Clave Única de Prescripción) es una plataforma que el PAMI puso en marcha hace ya un par de años para que los médicos y prestadores autorizados emitan recetas electrónicas con firma digital. Una vez generadas, las órdenes quedan cargadas automáticamente en el sistema y las farmacias adheridas pueden consultarlas sin necesidad de que el afiliado lleve ningún papel.

Esto significa que, en muchos casos, vos podés comunicarte con tu médico por teléfono o correo electrónico, pedirle que te cargue la receta y después ir directamente a la farmacia a retirar el medicamento. Sin moverte de tu casa para buscar una orden firmada, sin papeles que se pierden y sin vueltas innecesarias.

Cómo consultar tus recetas desde Mi PAMI

Los afiliados pueden revisar sus recetas electrónicas a través de Mi PAMI, la plataforma digital que está disponible tanto en versión web como en aplicación móvil. Desde ahí podés acceder no solo a tus recetas, sino también a la credencial digital, los turnos y todos tus datos personales actualizados.

El acceso se hace con tu número de CUIL y una contraseña. Una vez que ingresás, la información se sincroniza automáticamente entre todos los dispositivos. Si tenés problemas para entrar, lo más práctico es verificar que los datos estén bien cargados o contactar al PAMI por los canales oficiales para resolverlo rápido.

¿Es mejor el sistema CUP? Las ventajas que tiene

La digitalización elimina la dependencia del papel y reduce la circulación en centros de salud, algo que sigue siendo valorado tanto por razones sanitarias como por la comodidad que implica. Además, el sistema cobró especial relevancia después del ciberataque que sufrió la obra social, un episodio que aceleró la adopción de mecanismos más seguros para proteger la información médica.

Otra ventaja clave es la agilidad. Como las recetas quedan sincronizadas en tiempo real, la farmacia puede verificar la orden al instante y entregarte el medicamento sin demoras. Todo el circuito de atención se vuelve más rápido y transparente, tanto para los jubilados como para los profesionales que los atienden.

Las farmacias adheridas consultan tu orden en el sistema al instante.

Cómo se registran los médicos en el sistema

Los profesionales de la salud que necesiten usar esta herramienta deben ingresar al portal de prestadores del PAMI y buscar la sección Sistemas INSSJP, donde está la opción Clave Única PAMI. El proceso de registro incluye varios pasos: hacer clic en Registrarse, seleccionar el tipo de usuario, ingresar el código del SII y completar los datos personales como teléfono y correo electrónico.

Después hay que introducir un código de verificación, aceptar los términos y confirmar la registración. Una vez finalizado ese proceso, el sistema envía un correo electrónico para validar la cuenta y habilitar el acceso definitivo a la plataforma.