El gobierno de Javier Milei ratificó su respaldo a Manuel Adorni en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y demoras en la presentación de su declaración jurada . En este marco, esta semana se reúne la mesa política de La Libertad Avanza para reordenar el equipo. Por otra parte, se llevó a cabo una nueva marcha universitaria y los gremios estatales anunciaron nuevas medidas de fuerza. En el frente interno, el Ejecutivo ajusta la letra chica del “Súper RIGI”, un régimen de incentivo a inversiones en sectores estratégicos como inteligencia artificial, defensa y autos eléctricos, que será enviado al Congreso en los próximos días. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
El Congreso empieza a debatir la reforma electoral en medio de la tensión en la LLA
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
El Senado inicia debate por la reforma electoral
El Senado abrirá hoy el debate de la reforma electoral que tiene como punto central la eliminación de las PASO para definir los candidatos electivos al Congreso ya la Presidencia, en medio de una fuerte tensión entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.
El tratamiento se iniciará este miércoles a las 16:00 en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Agustín Coto, con el informe que dará la asesora del Gobierno Nacional y ex titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landivar.
La apertura del debate se realiza en medios de las diferencias entre la LLA y los bloques dialoguistas, que rechazan la eliminación de las Pasos y que querían tratar primero en forma separada la ley de Ficha Limpia, lo que fue rechazado por el Gobierno pese a que en primera instancia la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich, había dado el aval a la propuesta del PRO y la UCR.
Hace 2 horas
Las universidades le marcaron la cancha a Milei y coparon la Plaza de Mayo
En la movilizacíon, trabajadores universitarios alertaron por el creciente pluriempleo al que tienen que acudir para llegar a fin de mes, en medio de un ataque deliberado del Gobierno nacional. Hubo docentes, no docentes, decanos, rectores, estudiantes y ciudadanos independientes.
Miles de personas exigieron en la Plaza de Mayo que Milei aplique la Ley de Financiamiento Universitario. Foto: Kaloian Santos Cabrera
Bajo un sol radiante y en medio de una casi milagrosa suba de la temperatura, las universidades salieron a las calles para reclamar contra el ajuste del Gobierno nacional a la educación, a pesar de que está obligado por la Justicia a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario que aprobó el Congreso y que, tras el veto del presidente Javier Milei, ratificó. El epicentro de la Marcha Federal Universitaria fue en la Plaza de Mayo, a metros de la Casa Rosada: allí, trabajadores universitarios alertaron por el pluriempleo y la deserción de profesionales, estudiantes acompañaron a quienes les enseñan cada día y autoridades graficaron el impacto explícito de las medidas libertarias. Además, hubo protestas en todo el país, con imágenes
Hace 2 horas
Con Milei en picada, Macri vuelve a pensar en su segundo tiempo
Vuelve de Francia para aparecer en dos actos y busca rearmar al PRO en todo el país. En su entorno ya admiten que, si Milei no revierte su caída, el ex presidente no va a entregarle a Bullrich el voto del antiperonismo. Los tres ejes donde se quiere apoyar.
Son demasiadas señales en poco tiempo y se dan en coincidencia con la caída de Javier Milei en las encuestas. Primero, el desembarco de Daniel “Tano” Angelici en el gobierno de la ciudad, después la reunión con Paolo Rocca y ahora el comunicado del PRO que iguala al gobierno de Milei con el “populismo” y llama a dar un “próximo paso”. Dos meses consecutivos del gobierno de La Libertad Avanza a la defensiva, en el fatídico tercer año de mandato, le hicieron pensar a Mauricio Macri que quizás todavía tiene chance de jugar su segundo tiempo.
Hace 8 horas
Cuál es el límite de la paciencia con Milei
El megaajuste de Milei no derivó hasta ahora en una explosión social como en otras crisis. Produjo una implosión: hogares que reducen consumos, se endeudan, pierden horizonte y problemas de salud mental. La saturación de los empleos refugio anticipa una nueva fase de deterioro laboral, con efectos políticos imprevisibles para el experimento libertario.
Milei concentra un rechazo consolidado, sin señales de que vaya a modificar el sendero económico; por el contrario, profundizando el ajuste, el interrogante se intensifica: ¿cuándo estallará?
Hace 10 horas
Los últimos recortes conducen al desastre en ciencia y salud
El área científica quedará sin fondos para insumos y hasta para pagar los servicios; peligran la vacunación y los tratamientos oncológicos, entre otros sectores.
La carta que deben firmar investigadores e instituciones para poder recibir financiación
Hace 12 horas
El Gobierno subasta un curioso terreno en la zona más cara de la Ciudad de Buenos Aires
El Gobierno avanza con la subasta de un terreno ferroviario atípico en Palermo, en medio del auge inmobiliario de la zona.
El extraño terreno que subastará la Ciudad de Buenos Aires.
Hace 12 horas
Miles de entrerrianos salieron a defender las universidades públicas
La protesta copó las calles en Paraná, la capital, pero también hubo marchas masivas en Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. El reclamo salarial y la alerta por la fuga de cerebros también marcó la jornada en la provincia.
Hace 12 horas
Con Adorni y Bullrich cara a cara, la mesa política se reunió por más de dos horas
Santiago Caputo estuvo ausente y esgrimió "temas de agenda". Según fuentes oficiales, la reunión se centró en analizar "la agenda parlamentaria en Diputados y el Senado".
Hace 12 horas
Caputo tiene que decidir: obedece a Milei o activa la economía
Economía busca renovar la deuda del Tesoro por más de 11 billones de pesos. El mercado se divide entre quienes apuestan a línea Milei, con suba de tasa y fuerte absorción de pesos, y los que esperan señales para reactivar la economía aún a costa de convalidar un piso de 2,5% de inflación.
Hace 12 horas
Pollicita pidió desestimar la denuncia contra TN por presunto espionaje
El fiscal de la causa argumentó por qué la denuncia contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno debía quedar sin efecto, al igual que las autoridades del canal de televisión.
Para Policita, el material difundido en el programa ¿Y mañana que? (TN) "no revista la entidad requerida" para configurar delitos vinculados con la revelación de secretos políticos o militares
Hace 13 horas
Los industriales van a pedir por el INTI y el ajuste de Milei genera cada vez más bronca
Más de cien empresarios industriales irán al INTI a respaldar públicamente al Instituto, en medio de recortes, cierre de servicios estratégicos y anuncios de despidos.
Hace 13 horas
Pullaro y Llaryora le pidieron a Milei que reanude obras y baje las retenciones
Los dos gobernadores participaron del encuentro TodoLáctea 2026 en San Francisco, Córdoba. El reclamo al presidente Javier Milei.
Hace 13 horas
Un hombre de Karina Milei controlará a la SIDE de Santiago Caputo
Sebastián Pareja, armador de la secretaria General de la Presidencia, presidirá la Bicameral que controla los servicios de inteligencia, que están bajo la órbita del asesor presidencial.
Hace 14 horas
Biólogo que se fue del país. "El desarrollo científico es incompatible con Milei"
El científico del CONICET Pablo Manavella explica por qué decidió emigrar a España: "Es incompatible el desarrollo científico con un gobierno de derecha".
Hace 15 horas
El acuerdo de Patentes tiene dictamen, pero el oficialismo tuvo que aceptar cambios
El texto tuvo el aval de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Industria y Legislación General de la Cámara Baja. Tendrá que volver al Senado, por la reserva del capitulo II. Quiénes lo pidieron.