El Congreso empieza a debatir la reforma electoral en medio de la tensión en la LLA

El Senado abrirá hoy el debate de la reforma electoral que tiene como punto central la eliminación de las PASO para definir los candidatos electivos al Congreso ya la Presidencia, en medio de una fuerte tensión entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.

El tratamiento se iniciará este miércoles a las 16:00 en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Agustín Coto, con el informe que dará la asesora del Gobierno Nacional y ex titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landivar.

La apertura del debate se realiza en medios de las diferencias entre la LLA y los bloques dialoguistas, que rechazan la eliminación de las Pasos y que querían tratar primero en forma separada la ley de Ficha Limpia, lo que fue rechazado por el Gobierno pese a que en primera instancia la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich, había dado el aval a la propuesta del PRO y la UCR.