En medio del escándalo, Adorni retoma la agenda y viaja a Mendoza con Caputo

El gobierno de Javier Milei ratificó su respaldo a Manuel Adorni en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y demoras en la presentación de su declaración jurada . En este marco, esta semana se reunió la mesa política de La Libertad Avanza para reordenar el equipo. Por otra parte, se llevó a cabo una nueva marcha universitaria y los gremios estatales anunciaron nuevas medidas de fuerza. En el frente interno, el Ejecutivo ajusta la letra chica del “Súper RIGI”, un régimen de incentivo a inversiones en sectores estratégicos como inteligencia artificial, defensa y autos eléctricos, que será enviado al Congreso en los próximos días. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.