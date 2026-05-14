El gobierno de Javier Milei ratificó su respaldo a Manuel Adorni en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y demoras en la presentación de su declaración jurada . En este marco, esta semana se reunió la mesa política de La Libertad Avanza para reordenar el equipo. Por otra parte, se llevó a cabo una nueva marcha universitaria y los gremios estatales anunciaron nuevas medidas de fuerza. En el frente interno, el Ejecutivo ajusta la letra chica del “Súper RIGI”, un régimen de incentivo a inversiones en sectores estratégicos como inteligencia artificial, defensa y autos eléctricos, que será enviado al Congreso en los próximos días. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
En medio del escándalo, Adorni retoma la agenda y viaja a Mendoza con Caputo
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 2 horas
Adorni retoma agenda, entre su viaje a Mendoza y una posible conferencia
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continuará con centralidad en el Gobierno, ya que hoy viajará a Mendoza para un acto de gestión, tras protagonizar una conferencia de prensa la semana pasada, mientras podría realizar otra el viernes, con la intención de cerrar la semana realizando anuncios.
Hace 3 horas
Tras la marcha, Zdero evitó hablar del recorte educativo y apuntó a las auditorías
Mientras docentes y estudiantes reclamaron por salarios y financiamiento, Zdero puso el foco en las auditorías universitarias y generó cuestionamientos.
La masiva Marcha Federal Universitaria volvió a exponer el conflicto por el financiamiento educativo en todo el país y también generó repercusiones políticas en Chaco. Luego de las movilizaciones realizadas en distintas ciudades argentinas, el gobernador Leandro Zdero se alineó con el discurso impulsado por el Gobierno nacional y reclamó auditorías en las universidades públicas, aunque evitó referirse al impacto del ajuste presupuestario sobre docentes, estudiantes y trabajadores universitarios en su provincia.
Hace 3 horas
Efecto Milei: la Defensoría del Pueblo advirtió por un nuevo aumento en los combustibles
Desde el organismo advirtieron que los combustibles podrían registrar nuevos incrementos en las próximas semanas por un atraso estimado del 15%.
En un marco económico nacional con constantes aumentos debido a las políticas implementadas por el Gobierno nacional, los precios de los combustibles volvieron a aumentar en Formosa y las nuevas listas comenzaron a reflejarse este lunes en las estaciones de servicio de distintas banderas que operan en la capital provincial.
Hace 7 horas
Los más ricos deberán pagar más
Hace 9 horas
Diputados guardó la interpelación a Adorni y el Senado avanza con temario de LLA
Los mismos que pidieron una sesión para que el jefe de Gabinete comparezca ante la Cámara baja, sumaron más temas y lo citarán la semana que viene. Del otro lado de Congreso, el oficialismo busca autorizar pagos a acreedores, ratificar la continuidad de Carlos "Coco" Mahiques.
Hace 11 horas
Senadores de LLA reconocen que no puede cumplir el pedido de Karina y eliminar las PASO
Empezó la discusión por el proyecto de reforma electoral, pero los senadores saben que los votos aliados todavía no aparecen y ven difícil cumplir con el pedido de la hermana del Presidente.
Hace 11 horas
Un diputado libertario fue al congreso con un Tesla que vale USD 300.000
Lejos de diferenciarse de "la casta" que dice denunciar el presidente Javier Milei, el jujeño Manuel Quintar no tuvo empacho en negarlo y lo festejó.
Hace 12 horas
Trump puso a su hombre en la Fed y Caputo se apresura a festejar
Kevin Warsh prometió revolucionar la política monetaria de Estados Unidos y llega con la instrucción de bajar la tasa e impulsar la economía. Pero hay dudas en un contexto de mayor inflación. Caputo espera que le facilite el camino a la emisión de deuda en Wall Street.
Hace 12 horas
Sobreseyeron a los periodistas de TN denunciados por el Gobierno
El juez Ariel Lijo archivó la denuncia contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno por las filmaciones en Casa Rosada y descartó delitos de espionaje.
Hace 12 horas
YPF aumentará la nafta 1% a partir de la medianoche
El presidente de YPF también anunció que no habrá sobresaltos en los precios por los próximos 45 días.
Hace 13 horas
Ante el fallo inminente, la UBA pidió a la Corte que se cumpla la ley
El Consejo Superior reclamó una resolución urgente sobre la Ley de Financiamiento Universitario y destacó el impacto de la última Marcha Federal Universitaria.
Hace 14 horas
"La universidad pública construyó este país": multitudinaria marcha en Corrientes y Chaco
El decano de Humanidades de la UNNE aseguró que la manifestación fue atravesada por "la alegría de encontrarse en la calle para defender una institución fundamental para el país". Señaló que es una "lucha social" contra las políticas del Gobierno Nacional.
Hace 15 horas
El vaciamiento de la ley de Zona Fría ya tiene dictamen en Diputados
La Libertad Avanza consiguió 43 firmas en el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja. Quejas de los patagónicos.
Hace 15 horas
El crudo testimonio de un jubilado: "Se almuerza, no se cena"
En diálogo con TN, Eduardo, un jubilado que cobra la mínima, cuestionó las medidas del gobierno de Javier Milei. "Se le fue de las manos", opinó.
Hace 15 horas
La industria trabajó a casi el 60% de sus posibilidades en marzo
El sector energético lideró el repunte luego de meses con el indicador en retroceso.
Hace 16 horas
Karina vigila a Caputo: SIDE, una cámara en su despacho y lo aleja de la mesa política
La hermana del Presidente finalmente dio el golpe y puso a una persona de su extrema confianza a controlar los gastos reservados de la SIDE. Por otro lado, instaló una cámara en la puerta del despacho del asesor. Y Santiago Caputo comienza a alejarse de la mesa política que armó la Secretaria General con Adorni y los Menem.
Hace 16 horas
Adorni, más complicado: aseguraron que alquiló una casa por más de U$S 20 mil
Lo declaró el dueño de la propiedad ante el fiscal Gerardo Pollicita. La cifra del alquiler corresponde a tres contratos, dos de los cuales se concretaron cuando el actual jefe de Gabinete ya era funcionario.