Sobreseyeron a los periodistas de TN denunciados por el Gobierno: Lijo descartó que existiera espionaje

El juez federal Ariel Lijo sobreseyó este miércoles a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno de TN en la causa iniciada por el Gobierno tras la difusión de imágenes grabadas dentro de la Casa Rosada. La resolución, que llegó un día después de que el fiscal federal Gerardo Pollicita pidiera desestimar la denuncia, sostuvo que las filmaciones no revelaron secretos de Estado ni información clasificada.

El magistrado del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4 concluyó que las grabaciones difundidas por el canal TN no configuraron una conducta penalmente relevante y descartó que existiera espionaje o revelación de secretos vinculados a la seguridad nacional.

En su resolución, Lijo sostuvo que las imágenes tomadas dentro de la Casa Rosada mostraban "pasillos y espacios del edificio" ya conocidos públicamente y accesibles a través de múltiples fuentes abiertas, entre ellas la propia web oficial de Presidencia, videos públicos e incluso plataformas de geolocalización digital. Además, señaló que en las grabaciones no aparecían sistemas de seguridad, tareas de custodia, áreas reservadas ni despachos privados que pudieran comprometer el funcionamiento del Poder Ejecutivo o la seguridad presidencial.

El juez remarcó que el elemento central de los delitos previstos en los artículos 222 y 223 del Código Penal es la existencia de un "secreto" y consideró que esa condición no se verificó en este caso. En uno de los tramos centrales de la resolución, Lijo explicó que un secreto implica información "oculta, ignorada, reservada o escondida" y destacó que las imágenes difundidas ya tenían un grado de publicidad incompatible con esa definición jurídica.

También analizó la Ley de Inteligencia Nacional y subrayó que la información clasificada requiere una designación formal por parte de la autoridad competente. Según el magistrado, no existía constancia de que las imágenes difundidas por los periodistas hubieran sido catalogadas oficialmente como información reservada. "En los hechos denunciados no se verifica la concurrencia de los elementos normativos exigidos", afirmó el fallo, que descartó además cualquier posible encuadre bajo la Ley 13.985 sobre divulgación de secretos vinculados a la defensa nacional.

El pedido de Pollicita para archivar la causa

La decisión judicial llegó apenas un día después de que el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitara la desestimación de la denuncia presentada tras la difusión de las imágenes. El fiscal ya había considerado que el material periodístico no revelaba secretos de Estado ni mostraba información sensible vinculada a la seguridad presidencial.

Ahora, Lijo avanzó un paso más y dictó el sobreseimiento definitivo de Geuna y Salerno, al considerar que no existió delito.

En la parte resolutiva, el juez dispuso:

Sobreseer a Luciana Geuna.

Sobreseer a Ignacio Salerno.

Archivar las actuaciones.

Además, aclaró expresamente que la formación de la causa "en nada afecta el buen nombre y honor" de ambos periodistas.