Preocupación en Inglaterra: qué pasa con Jude Bellingham a días del partido con Argentina.

A pocos días de las semifinales del Mundial 2026 frente a la Selección Argentina, en Inglaterra se encendieron las alarmas por el estado físico de Jude Bellingham. La principal figura del combinado dirigido por Thomas Tuchel terminó el encuentro de cuartos de final ante Noruega, disputado el sábado pasado, con evidentes signos de dolor en su hombro izquierdo, una situación que generó preocupación de cara a un cruce fundamental contra la 'Albiceleste'.

Las imágenes posteriores al partido mostraron al mediocampista con visibles gestos de molestia mientras se retiraba del campo de juego. Si bien logró completar el encuentro, su estado físico comenzó a ser seguido de cerca por el cuerpo técnico inglés, sobre todo al tratarse de la misma zona en la que viene arrastrando molestias desde hace varios años y la cual, incluso, se intervino quirúrgicamente en 2025.

Bellingham se resintió de la lesión en el hombro: la posible baja clave para Inglaterra

Bellingham fue determinante en la clasificación de Inglaterra a las semifinales. Marcó los dos goles con los que su selección derrotó 2 a 1 a Noruega en el tiempo suplementario y se convirtió en una de las grandes figuras de la competición.

La posible baja del futbolista del Real Madrid representaría un golpe importante para Tuchel, que ya vive un clima de tensión luego del cruce público que protagonizó con el propio Bellingham tras los cuartos de final. El volante respondió a las críticas del entrenador sobre el rendimiento del equipo y defendió la actuación del plantel luego del triunfo ante los noruegos.

Mientras tanto, en Inglaterra esperan los estudios y la evolución del mediocampista para determinar si podrá llegar en plenitud al duelo frente a Argentina, programado para este miércoles por un lugar en la final del Mundial 2026.

Cómo ver Argentina vs. Inglaterra: día, hora, TV en vivo y streaming

El encuentro por la semifinal del Mundial 2026 será en Atlanta, Estados Unidos, el miércoles 15 de julio a las 16 horas de Argentina. La transmisión en vivo en la televisión será de TyC Sports, Telefe, la TV Pública y DSports. En tanto, el streaming online será de MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+ y la TV Pública en vivo en YouTube.

Bellingham vs. Tuchel, la inesperada batalla en Inglaterra antes de enfrentar a la Selección Argentina

El primero que habló fue el estratega alemán, quien opinó según el medio británico The Guardian que "los jugadores se complicaron mucho, mucho las cosas...". De hecho, completó: “El resultado es fantástico, estamos entre los cuatro primeros. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento. En todos los sentidos. Una vez más, el compromiso está ahí, pero nos lo hemos puesto muy, muy difícil a nosotros mismos por la forma en que hemos jugado: descuidados, con muchos errores técnicos, sin suficiente rapidez ni consistencia. Hoy hemos tenido suerte”.

Consultado al respecto de estas declaraciones, el ex Borussia Dortmund recogió el guante y disparó que "sí, bueno, da igual. Da igual...”. “Thomas acaba de mostrarse bastante crítico con el rendimiento tras el partido, ¿eso refleja el nivel que él espera, el nivel que ustedes esperan y quizá que el equipo aún tiene más que ofrecer?“, le preguntaron, según replicó la BBC. “Quizá. O quizá él no sabe lo que es jugar en ese tipo de condiciones contra Erling Haaland, (Martin) Odegaard, (Antonio) Nusa y (Alexander) Sorloth... No es un equipo fácil de vencer. Sabes, creo que hemos intentado crear un ambiente positivo y deberíamos seguir así de cara a las semifinales”, expresó el crack de 23 años.