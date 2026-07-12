Vuelven las tardes agradables, pero también las tormentas al AMBA: qué dice el pronóstico del tiempo

El domingo comenzó con un tiempo típicamente invernal en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La jornada se presentó con abundante nubosidad, temperaturas entre 7 y 8 grados, y una sensación térmica cercana a los cinco grados, producto del viento del sur.

A medida que avanzó la jornada, las nubes perdieron terreno y dieron paso a una tarde donde predomina el sol. Sin embargo, el viento no cesará y seguirá aportando aire frío sobre la región, lo que limitará la suba de la temperatura.

Recién el lunes será el último día con un ambiente plenamente invernal con mínimas cercanas a tres grados en la Ciudad de Buenos Aires y cerca de cero grados en distintos sectores del conurbano, donde podrían registrarse heladas nuevamente.

El cielo permanecerá mayormente despejado y las temperaturas máximas volverán a rondar los 13 o 14 grados durante la tarde. Será el último día con este patrón atmosférico, ya que la circulación empezará a modificarse con una rotación marcada del viento al norte.

Cambia el tiempo

Una zona de altas presiones ubicada frente a las costas de Brasil y Uruguay favorecerá el ingreso de aire más templado sobre el centro del país, lo que impulsará una recuperación rápida de las temperaturas.

Hacia el martes habrá un cambio en las condiciones climáticas. Las mínimas subirán hasta ubicarse en torno a los ocho grados y las máximas alcanzarán alrededor de los 17, dejando atrás el ambiente más riguroso del fin de semana. La tendencia seguirá durante el miércoles y el jueves, cuando los termómetros vuelvan a incrementar entre uno y dos grados más.

Vuelven las las lluvias y habría más humedad

El ingreso de viento del norte traerá temperaturas más agradables que se acercarán a los 20 grados en los alrededores del Río de la Plata. Además, habrá un aumento progresivo de la humedad sobre el AMBA, cuya consecuencia volverá a aparecer en algunas nieblas durante las primeras horas del día e incrementará la nubosidad en la segunda mitad de la semana.

Según el sitio Meteored, el jueves podría presentarse como un escenario de mayor inestabilidad, con condiciones favorables para el regreso de lluvias y algunas tormentas sobre la región.

Sin embargo, aún no está confirmada la intensidad y el momento de esos fenómenos, por lo que será importante seguir las próximas actualizaciones. Sólo está consolidado el cambio de tendencia, dejando de largo un fin de semana típicamente invernal para dar lugar a tardes mucho más agradables desde el martes.