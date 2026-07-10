Alerta por nueva masa de aire polar: frío, nieve y viento fuerte en Argentina

Una nueva masa de aire polar avanza sobre el país.

Después de varios días con frío intenso, la Argentina se prepara para atravesar un período de 72 horas marcadas por cambios meteorológicos importantes. Una nueva masa de aire polar avanza sobre el país, manteniendo las bajas temperaturas, generando heladas y dando lugar a lluvias, nevadas y ráfagas de viento fuertes en distintas regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que, aunque hacia la segunda mitad de la semana las temperaturas comenzarán a subir de forma paulatina, el ambiente seguirá siendo típicamente invernal. Por eso, mantiene activas las alertas por precipitaciones, viento, nieve y frío extremo en varias provincias.

Según un análisis de Meteored, la intensa irrupción de aire polar que dominó gran parte del territorio nacional en los últimos días perderá fuerza de manera gradual. Sin embargo, el alivio será lento y algunas zonas, incluso del norte argentino, podrían experimentar temperaturas más bajas de lo habitual para esta época del año debido a la permanencia del aire frío.

Las zonas más afectadas

En cuanto a las regiones más afectadas, el centro y norte del país tendrán condiciones relativamente estables, mientras que la Patagonia concentrará los fenómenos climáticos más destacados. El avance de un frente frío provocará lluvias persistentes en Santa Cruz y Tierra del Fuego, junto con nevadas en sectores cordilleranos.

El SMN informó que en algunas áreas las precipitaciones podrían superar los 15 milímetros. Además, las ráfagas de viento serán protagonistas: podrían llegar a alcanzar velocidades entre 70 y 90 kilómetros por hora en el extremo sur, afectando también a las Islas Malvinas.

Las alertas vigentes del SMN detallan diversas advertencias para las próximas horas. Por ejemplo, hay una alerta amarilla por lluvias para el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan precipitaciones persistentes. La cordillera de Santa Cruz permanece bajo alerta por nevadas, con acumulaciones que podrían complicar la circulación vehicular y peatonal.

También se mantiene una alerta por vientos intensos para gran parte del sur santacruceño, donde las ráfagas podrían acercarse a los 90 km/h. A su vez, el organismo meteorológico mantiene una advertencia por frío extremo que abarca provincias del centro y norte del país, como Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Catamarca y Tucumán.