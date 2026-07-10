De la Fuente elogia profundidad de la plantilla española tras otra victoria salida del banquillo

El seleccionador de España, Luis De La Fuente, antes del partido contra Bélgica

​El toque mágico del DT Luis de la Fuente llevó el viernes a España a las semifinales del Mundial gracias a los ‌goles de Fabián Ruiz y ‌Mikel Merino, dos jugadores que han destacado gracias a sus audaces decisiones en la alineación, en una tensa victoria de 2-1 ante Bélgica.

Fabián, titular sorpresa tras la suplencia de Pedri, abrió el marcador antes de que Merino entrara en el minuto 86 y marcara dos minutos después, aprovechando que el portero suplente Senne Lammens no pudo atrapar un disparo ​raso de Pau ⁠Cubarsí.

Fue la tercera vez que Merino le da la victoria a ‌España en una eliminatoria como suplente bajo las órdenes de ⁠De la Fuente, tras su tanto en ⁠la prórroga contra Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa 2024 y su gol en los últimos minutos contra Portugal en los ⁠octavos de final del Mundial.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Es injusto que Mikel no juegue, pero ​también lo sería que se quedase otro. Sólo ‌pueden jugar 11 y entienden ese ‌rol, el papel que tienen que desempeñar en cada momento. Cuando ⁠salen saben lo que tienen que hacer, por eso es un gusto ser su entrenador", dijo el entrenador en rueda de prensa.

"Su entendimiento del juego es excepcional para interpretar los momentos del equipo. Su actitud ​ante la ‌vida y el fútbol es de compromiso, de solidaridad, sabiendo que es un supermega jugador".

De la Fuente subrayó que el camino de la selección española, campeona de Europa, hasta las semifinales se ha basado en la responsabilidad colectiva más que en ⁠las funciones individuales.

"Cada uno tiene su tiempo. A nosotros nos da igual que juegues de inicio que cinco minutos. Son todos igual de importantes. Ellos agradecen la calma que tengo", apuntó.

Cuando se le preguntó cómo mantiene a los jugadores contentos a pesar de la feroz competencia por los puestos, De la Fuente elogió su madurez y profesionalidad.

"Nosotros seleccionamos a los mejores jugadores del mundo, ‌pero también a las mejores personas que facilitan la convivencia. Si te equivocas, igual hay problemas", relató. "Somos afortunados. Lo que nos tiene que sorprender son las faltas de respeto, eso es lo que nos tiene que molestar".

España se enfrentará el martes a Francia, favorita para ganar el torneo, por un ‌lugar en la final, y De la Fuente espera un partido muy reñido.

"Francia ya ha demostrado un potencial extraordinario y excepcional, y nosotros también. El partido ‌está muy abierto, ⁠exigirá jugadores frescos y enérgicos (...) Queremos más. Ya que estamos aquí vamos a dejarlo todo. Vamos a intentarlo", remarcó.

"Vamos ​a trabajar para intentar superar a Francia, estarán igual de preocupados ellos, hemos sido la única selección en el mundo capaz de ganarle dos partidos consecutivos", agregó.

Con información de Reuters