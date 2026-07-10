Merino, el "súper suplente" de España que vuelve a marcar y lleva al equipo a la semifinal con Francia

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Cuartos de final - España contra Bélgica

El pase de España a las semifinales del Mundial el viernes se debió en gran medida a una figura ya conocida, ya ‌que Mikel Merino volvió a ‌salir desde el banquillo para marcar la diferencia en los últimos instantes de un partido decisivo de la fase eliminatoria.

El centrocampista del Arsenal marcó el gol de la victoria en el minuto 88 en el triunfo 2-1 sobre Bélgica, reaccionando con rapidez después de que el portero suplente Senne Lammens diera un rebote, lo que clasificó a España para las semifinales ante Francia el ​martes.

Lammens había entrado en ⁠el campo después de que un Thibaut Courtois, entre lágrimas, se viera ‌obligado a abandonar el terreno de juego por una lesión ⁠muscular en la segunda parte.

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Merino, de 30 años, ⁠se ha acostumbrado a aparecer en el momento adecuado, ya que también salió del banquillo para marcar el único gol en el tiempo de descuento contra ⁠Portugal en octavos de final.

Cuando se le preguntó si su racha ​de intervenciones dramáticas se debía a la suerte, Merino ‌insistió en que es fruto de la ‌preparación.

"Es increíble, no sé ni qué decir. Me imagino que esto ⁠corrobora que no hay casualidades, que si te toca es porque estás preparado cuando sales", dijo Merino a periodistas.

Merino admitió que todavía le costaba asimilar su contribución para la victoria.

"Por un lado, ni en mis mejores sueños me ​podía imaginar ‌el conseguir lo que está pasando, otra vez un gol en el minuto 90 que me caiga dentro del área, pero por otro lado te diría que sí porque siempre confío en poder hacerlo bien cada vez que salgo al campo", relató.

"La verdad que es ⁠una locura poder ayudar al equipo una vez más, esta vez de manera diferente pero al mismo tiempo de creer, de confiar en que puede pasar un error del portero rival y de estar atento así que nada, muy contento", agregó.

Las intervenciones en los últimos compases se han convertido en una seña de identidad de Merino. Antes de este Mundial, su gol más famoso llegó en la Eurocopa ‌2024, cuando marcó de cabeza el gol de la victoria de España en el minuto 119 contra la anfitriona, Alemania, en cuartos de final, en una campaña que terminó con España levantando el trofeo.

El versátil centrocampista se ha ganado una reputación similar en el Arsenal. Cómodo con el balón, pero igualmente eficaz llegando ‌de arremetida al área, su habilidad para encontrar espacios lo convierte en un arma letal en los últimos compases del partido.

El DT español, Luis de la Fuente, afirmó que ‌Merino encarna el espíritu ⁠de un equipo basado en el esfuerzo colectivo más que en el protagonismo individual.

"Tiene muchas virtudes, podría jugar en cualquier ​selección y equipo y para nosotros está hecho a la medida de este equipo, de este modelo. Sabemos que siempre que le necesitamos, siempre está", señaló.

Con información de Reuters