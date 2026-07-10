Entre las actividades en rojo permanecen yerba mate, arroz, vino y mosto, hortalizas y algodón, maní, leche y mandioca.

El Semáforo de Economías Regionales –que realiza periódicamente Coninagro– volvió a registrar una mayoría de actividades entre amarillo (7) y rojo (8). Tan solo cuatro actividades mostraron signos positivos. La entidad patronal destacó que no hubo variaciones en relación con los resultados de abril. Los peores pronósticos se registraron en la yerba mate, rubro afectado por la desregulación de la administración Milei, el arroz, hortalizas, maní, mandioca y la producción láctea. En relación a este último rubro, el Observatorio de la Cadena Láctea estimó que para el primer cuatrimestre del año la caída del consumo de leche fluida fue del 2,1%; para la leche en polvo, la merma fue del 23% en la comparación interanual.

Entre las actividades en rojo permanecen yerba mate, arroz, vino y mosto, hortalizas y algodón, maní, leche y mandioca. “En la mayoría de estos casos, el problema principal está en el componente de negocio: los precios que reciben los productores se mantuvieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación y del aumento de los costos operativos. Esto termina deteriorando la rentabilidad y dificulta la recuperación de estas actividades”, puede leerse en el informe de Coninagro.

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Las actividades que permanecieron en amarillo fueron la forestal, maní, leche, tabaco, cítricos dulces, peras y manzanas, aves, porcinos y papa. Para Coninagro, estos sectores presentaron “señales mixtas”. “Los precios no lograron acompañar la inflación, la demanda se mantuvo estable o con poca dinámica y los costos continuaron elevados. Esta combinación derivó en períodos de recuperación prolongados y en dificultades para consolidar mejoras sostenida”, indicaron en el informe citado.

El otro componente clave que mide Coninagro tiene que ver con la participación del productor en la captación del precio que pagan los consumidores (cada vez más expoliados). “En mayo de 2026, 4 de las 11 actividades registraron una participación del productor superior a su promedio histórico para el mismo mes: papa, hortalizas, porcinos y ovinos. En contraste, las 7 actividades restantes mostraron una menor participación del productor en el precio final respecto de sus valores históricos”, agregaron.

El desagregado de participación fue el siguiente:

En la cadena porcina, el productor recibió el 37% del precio final, dos puntos porcentuales por encima del promedio de los últimos cinco años para mayo (35%).



En la cadena ovina, la participación alcanzó el 22%, superando en 2 puntos porcentuales su promedio histórico (20%).



En las actividades bovina y aviar, la participación del productor fue menor respecto a sus participaciones históricas. En la cadena bovina, el productor captó el 58% y 40% del precio final en la aviar, frente a un promedio histórico cercano al 62% y 44%.



En la actividad lechera, la participación alcanzó el 23%, ubicándose 5 puntos porcentuales por debajo del promedio histórico (28%).

Variaciones en rojo

En el caso de la yerba mate, la tonelada de hoja verde se pagó al productor alrededor de $240.000, una caída real del 20% interanual. El área cultivada se mantuvo estable en 231 mil hectáreas. En los últimos doce meses, la producción alcanzó 847 mil toneladas, lo que representó una caída del 3% respecto al período anterior (733 mil toneladas). El consumo interno se mantiene en torno a los 6 kg por habitante al año.

Para el negocio del vino y mosto, el área destinada a la vitivinicultura se ubicó en 196 mil hectáreas, lo que representó una reducción del 2% respecto del período previo (200 mil ha). En cuanto a la vendimia 2026, generó una producción de 18,4 millones de toneladas, una caída del 7% respecto a la campaña anterior. En mayo, el precio promedio pagado al productor fue de $273 por litro, lo que significó una caída del 23% interanual.

El rubro de la producción de algodón también está en rojo. Durante el quinto mes del año, el productor recibió en promedio 1956 pesos por kilogramo; un incremento del 14% respecto a abril, y representa una variación interanual del 45%, por encima de la inflación del 33,2% registrada en el mismo período. Sin embargo, para la campaña 2025-2026, se registró una caída en la superficie sembrada del 43%, cubriendo las 390.000 hectáreas. En volumen, se proyecta con una producción de 750 mil toneladas, lo que implicará una caída del 29% en comparación con la campaña anterior.

En mayo, el kilo de papa pagado al productor alcanzó los 705 pesos, mostrando una suba mensual del 31% e interanual del 134%, evolucionando. El área sudoeste de Buenos Aires de producción de papa abarcó unas 33.722 hectáreas, una caída del 12% respecto a la campaña anterior. En los últimos doce meses, se registraron exportaciones por 380 millones de dólares, una caída del 5%. Por su parte, las importaciones alcanzaron 15 millones de dólares, con una suba del 2% respecto del período anterior.