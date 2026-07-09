Marruecos tiene que aceptar la derrota tras caer ante una Francia mejor, dice DT

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Cuartos de final - Francia contra Marruecos

​La selección de Marruecos quedó decepcionada porque esperaba pasar los cuartos de final del Mundial aunque acepta que perdió ante un ‌equipo mejor, dijo el ‌seleccionador Mohamed Ouahbi tras la eliminación ante Francia, que ganó el partido por 2-0.

Ouahbi dijo que su equipo dejó una buena imagen a pesar de una actuación irregular, al perder contra Francia por segundo torneo consecutivo.

"Les he dicho a mis jugadores que mantengan la cabeza alta porque lo hemos dado todo, hemos dado lo mejor de ​nosotros mismos, pero, por ⁠supuesto, tenemos que hacer un balance de la situación. Para progresar, ‌es esencial", dijo Ouahbi a los periodistas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"No podemos limitarnos ⁠a decir que estamos contentos y ⁠orgullosos de nuestra actuación. Tenemos que seguir adelante y, para ello, debemos ser objetivos y hacer autocrítica, para evaluar la situación", agregó.

Marruecos se vio ⁠superado por Francia prácticamente desde el saque inicial del partido ​de cuartos de final y apenas creó ‌peligro ante la portería francesa.

"Estamos decepcionados, ‌pero la primera parte fue muy difícil, los franceses estuvieron muy ⁠bien con el balón. Tuvieron mucha posesión, nos causaron muchos problemas por las bandas con sus jugadores y también por el centro", explicó Ouahbi.

"Cuando teníamos el balón, nuestras transiciones no fueron muy buenas, ​así que ‌teníamos que correr un poco más, y ellos acabaron sintiéndose cómodos", apuntó.

"Tenemos que reconocer que son un gran equipo, cuentan con jugadores excelentes y tuvieron mejores ocasiones de gol. Nos faltaron ideas y frescura para sacar más partido cuando teníamos ⁠la posesión. Tenemos que aceptar esta derrota".

"Es difícil hablar tan pronto después del partido, pero también es difícil hablar de remordimientos cuando hemos llegado a cuartos de final".

Marruecos llegó a semifinales hace cuatro años en Qatar, cuando Francia también le ganó.

"En cuanto al plan de juego, sabemos que podemos estar a su altura, pero tenemos que trabajar aún más duro. ‌Creemos que somos capaces de hacerlo. Está claro que hoy Francia ha sido más fuerte, pero somos capaces de competir y de llegar aún más lejos, y quizá de eliminarlos dentro de cuatro años", añadió Ouahbi.

Marruecos coorganizará el próximo Mundial junto con España y Portugal en 2030.

El ‌seleccionador se negó a pronunciarse sobre si creía que Francia llegaría a ganar el Mundial, pero siguió elogiando a los franceses.

"Quieren llegar hasta la final ‌y ganar el trofeo, ⁠y tienen todas las cualidades para ello. Ahora (...) tienen que seguir adelante en el próximo partido (...) se enfrentarán ​a España o a Bélgica en las semifinales. Espero que sea Bélgica", dijo Ouahbi, nacido en Bruselas de padres marroquíes.

Con información de Reuters