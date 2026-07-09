Asombro por el significado de "El último tango de Lionel Messi" en el Mundial 2026

Lionel Messi protagoniza una Copa del Mundo que la prensa internacional ya define como su despedida mundialista. FIFA destacó en marzo de 2025 que el astro argentino estaba en camino de disputar un sexto Mundial, un récord sin precedentes para un argentino. Las coberturas periodísticas del torneo refuerzan esta idea, presentando el torneo como su “último tango”.

En ese marco, la frase cobró fuerza entre seguidores y en redes sociales. Esta expresión no solo evoca la despedida y la emoción, sino que también conecta con una identidad cultural profunda, propia del Río de la Plata, que une a Argentina y Uruguay.

El término “último tango” combina dos conceptos cargados de significado. “Último” remite al cierre de un ciclo, a la despedida definitiva. “Tango” es mucho más que un género musical: es una tradición cultural reconocida por la UNESCO como una expresión artística surgida en la cuenca del Río de la Plata. Esta mezcla nació de la interacción de inmigrantes europeos, descendientes de esclavos africanos y criollos, dando origen a una manifestación que abarca música, danza, poesía y una identidad colectiva.

Por eso, cuando se aplica a Messi, la frase funciona como una metáfora completa. Representa el fin de una era y refleja la manera en que Argentina suele narrar sus grandes despedidas: con intensidad, nostalgia y una estética que convierte la emoción en símbolo. Así, el “último tango” de Messi no es solo un torneo, sino el cierre de un capítulo que marcó a generaciones enteras.

La palabra “tango” tiene un origen complejo y no hay una única explicación definitiva. La Real Academia Española lo define como un baile rioplatense de difusión internacional, pero también recoge acepciones históricas que lo vinculan a fiestas y bailes de origen africano y popular en América. Esto revela que el término no surgió como música elegante de salón, sino que tiene raíces en tradiciones mestizas y prácticas populares mucho más antiguas.

El Centro Virtual Cervantes aporta más contexto, señalando hipótesis que relacionan “tango” con palabras como “tangir” o con el acto de tañer instrumentos, además de usos afroamericanos y onomatopéyicos ligados al tambor y a encuentros festivos. Un dato clave es que en 1802 ya existía en Buenos Aires una “Casa y sitio de tango”, un lugar donde comunidades negras celebraban bailes, lo que confirma que el término circulaba mucho antes de consolidarse como símbolo musical del Río de la Plata.

Los botines de Lionel Messi creados por Adidas fueron denominados "Último tango".

A diferencia de expresiones populares con origen claro, “el último tango” no tiene una primera aparición documentada precisa. Más bien, es una construcción cultural que une el peso simbólico del tango con la idea universal del último acto o escena.

Sin embargo, se pueden rastrear usos públicos que afianzaron la fórmula en el imaginario hispanohablante. Un antecedente importante es la película “Mi último tango” (1960), protagonizada por Sara Montiel y dirigida por Luis César Amadori, donde el repertorio tanguero es central. Más tarde, “El último tango en París” (1972), de Bernardo Bertolucci, popularizó mundialmente la expresión, otorgándole una resonancia inmediata de despedida intensa y definitiva.

El significado de la frase

Desde entonces, la frase se fue instalando en el periodismo para narrar finales de ciclo. En el caso de Messi, la metáfora encontró un terreno ideal: un ícono argentino, ligado al arte y con un legado irrepetible. No es casual que “último tango” suene más potente que otras expresiones como “último baile” o “última función”. En Messi, el tango tiene un poder local y emocional inigualable.

La trayectoria de Messi en Copas del Mundo comenzó en Alemania 2006, continuó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y alcanzó su punto máximo en Qatar 2022, donde levantó la Copa que completó su legado. Este recorrido, reconocido por FIFA, convierte 2026 en algo más que un torneo más: es el acto final de un futbolista que cambió para siempre la historia de la selección argentina.

Por eso, “el último tango de Messi” emociona tanto. Porque no es solo una frase con fecha incierta, sino que condensa historia, cultura y el momento deportivo de un ídolo único. El tango nació para transformar la emoción en arte; Messi, durante dos décadas, convirtió el fútbol en una emoción colectiva.