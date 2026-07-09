Mercedes Sosa cumpliría 91 años: dónde es el evento para conmemorarla en CABA

Mercedes Sosa cumpliría 91 años hoy.

El legado de la máxima referente del cancionero latinoamericano sumará un capítulo histórico fundamental en el día de su cumpleaños. Este jueves 9 de julio, coincidiendo con la fecha en la que Mercedes Sosa hubiera cumplido 91 años, el espacio cultural Café Vinilo abrirá sus puertas para la presentación de Pájaro azul, Cartas desde el exilio.

Se trata de un volumen que reúne, por primera vez de forma pública, la correspondencia epistolar que la cantora tucumana mantuvo con su amigo íntimo Hugo Otero durante los años en que se vio obligada a vivir fuera del país debido a la persecución de la última dictadura cívico-militar. El evento, programado para las 17 con entrada libre y gratuita, se propone como un espacio de encuentro y reflexión para desandar la intimidad y los procesos creativos de "La Negra" en uno de los períodos más complejos de su vida.

Durante la jornada, se profundizará en el riguroso trabajo de investigación, recopilación y edición que hizo posible la salida del libro, abriendo una ventana directa hacia el pensamiento, las añoranzas y la resistencia cultural de la artista. Además de las ponencias en torno a la obra, los asistentes tendrán la oportunidad única de acceder a un universo de materiales complementarios que se mantuvieron resguardados hasta la fecha.

El encuentro incluirá la exhibición de fotografías originales, documentos de archivo y grabaciones de audio inéditas que nunca antes habían sido expuestas al público. La cita en Café Vinilo no solo representará una ocasión ideal para que los seguidores y estudiosos de la música popular adquieran los primeros ejemplares impresos, sino también una oportunidad para descubrir una faceta profundamente humana, descarnada y epistolar de Mercedes, celebrando su vigencia eterna a través de la palabra escrita.

Mercedes Sosa.

Mercedes Sosa, ovacionada en México

El cantante de música urbana Milo J finalizó de manera exitosa su itinerario internacional denominado La vida era más corta, brindando una función ante 21.000 espectadores en las instalaciones del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. El encuentro representó la convocatoria más masiva conseguida por el intérprete bonaerense en el mercado mexicano hasta el momento actual.

El repertorio de la jornada enlazó las bases rítmicas del trap con diversos tributos a figuras centrales del cancionero latinoamericano. El segmento de mayor carga simbólica de la noche se produjo cuando el joven artista ejecutó la obra Jangadero, acoplando su interpretación en directo con la pista vocal registrada de la cantora tucumana Mercedes Sosa, propiciando de este modo una conjunción estética entre la vertiente contemporánea y el folcloretradicional argentino.