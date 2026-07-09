Preocupación en Telefe: el comentario de un participante de Gran Hermano contra Messi que causó indignación

Polémica en Gran Hermano con Messi.

Un comentario de Manuel Ibero sobre el nivel actual de Lionel Messi se transformó en uno de los temas más comentados del día en las redes sociales y generó un fuerte dolor de cabeza para la producción de Gran Hermano. Sobre todo en este momento en el que cualquier cosa contra nuestro capitán genera mucho repudio.

¿Qué dijo Manuel Ibero sobre Messi?

Luego del sufrido y milagroso triunfo de la Selección Argentina ante Egipto en el Mundial 2026, Manuel Ibero despertó bronca en las redes al lanzar un contundente análisis sobre el nivel de Messi en la competencia, dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. En diálogo con Yipio Pintos, el joven analizó el partido y señaló: "En el 2022 no se jugó así y era otro Messi aparte. Messi ya no está en el nivel en el que estaba antes".

La afirmación recibió el rechazo inmediato de su compañero de juego, que salió a bancar al capitán argentino: "No me podés decir eso. Era imposible porque estaba rodeado entre tres y así y todo logró meter un gol". Nadie sabìa lo que podía generarse con estos dichos.

Lejos de retroceder, Manuel redobló la apuesta: "El Messi de 2022 se podía sacar a tres jugadores de encima, el Messi de ahora no". Fue en ese cruce donde la tensión escaló y el debate terminó de instalarse como uno de los más comentados del reality en las últimas horas.

El comentario que terminó de encender la mecha

Como si el análisis futbolístico no alcanzara, Manuel sumó una frase que profundizó el enojo del público. Consultado sobre si prefería ver a Argentina consagrarse campeona del mundo o ganar Gran Hermano, no dudó: "Es lindo, pero prefiero ganar Gran Hermano". La respuesta fue leída por gran parte de los usuarios no como una expresión de foco competitivo, sino como una muestra de desapego hacia la alegría colectiva del país.

Las redes destrozaron a Ibero.

La repercusión no tardó en llegar. Cientos de usuarios salieron a cruzar a Ibero con dureza: "Este tipo es un idiota, pretende ser actor con esa voz gangosa"; "Saquen a este gangoso, no es un jugador, es un inútil que lo único que hace es cocinar y defender a dos vacas lecheras"; y "Saquenlooooooooo... MANU AL 9009 YAAAAAA", fueron algunos de los mensajes que acumuló el exnovio de Zoe Bogach. Otro usuario sumó: "Manuel es un idiota que no sabe nada de nada. Es una ojota, no sirve para ningún deporte".

Con la casa dividida y las redes en pie de guerra, la continuidad de Manuel en el certamen quedó, una vez más, bajo la lupa del público.