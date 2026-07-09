La UE propone la congelación de activos y la prohibición de viajar para luchar contra el tráfico de migrantes

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla con la prensa sobre el 21.º paquete de sanciones contra Rusia en Bruselas, Bélgica

La Unión Europea propuso el jueves un nuevo marco ‌de sanciones ‌contra el tráfico de migrantes, la trata de personas y otras formas de delincuencia organizada, que impondría la congelación de activos y la prohibición de viajar ​a los ⁠infractores.

"Todos tenemos un objetivo común: ‌acabar con su negocio ⁠y salvar las ⁠vidas de miles de personas que sueñan con una vida mejor", dijo ⁠la presidenta de la ​Comisión Europea, Ursula von ‌der Leyen, en un ‌comunicado, en referencia a la ⁠campaña contra los traficantes de migrantes y los traficantes de personas.

"En Europa debemos ser ​nosotros ‌quienes decidamos quién viene a nuestro territorio y en qué circunstancias".

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La propuesta requiere la aprobación unánime del Consejo Europeo ⁠antes de que pueda entrar en vigor.

El anuncio se produce en medio de intensos debates en torno a la política migratoria de la UE.

El mes pasado, el Parlamento ‌Europeo aprobó una reforma migratoria destinada a agilizar las deportaciones y permitir la creación de centros de internamiento fuera del bloque. La ‌medida ha suscitado críticas por parte de países como Francia y España, ‌cuyos ⁠detractores argumentan que es excesivamente dura y socava las ​garantías de asilo.

Con información de Reuters