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La UE propone la congelación de activos y la prohibición de viajar para luchar contra el tráfico de migrantes

09 de julio, 2026 | 08.13

La Unión Europea propuso el jueves un nuevo marco ‌de sanciones ‌contra el tráfico de migrantes, la trata de personas y otras formas de delincuencia organizada, que impondría la congelación de activos y la prohibición de viajar ​a los ⁠infractores.

"Todos tenemos un objetivo común: ‌acabar con su negocio ⁠y salvar las ⁠vidas de miles de personas que sueñan con una vida mejor", dijo ⁠la presidenta de la ​Comisión Europea, Ursula von ‌der Leyen, en un ‌comunicado, en referencia a la ⁠campaña contra los traficantes de migrantes y los traficantes de personas.

"En Europa debemos ser ​nosotros ‌quienes decidamos quién viene a nuestro territorio y en qué circunstancias".

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La propuesta requiere la aprobación unánime del Consejo Europeo ⁠antes de que pueda entrar en vigor.

El anuncio se produce en medio de intensos debates en torno a la política migratoria de la UE.

El mes pasado, el Parlamento ‌Europeo aprobó una reforma migratoria destinada a agilizar las deportaciones y permitir la creación de centros de internamiento fuera del bloque. La ‌medida ha suscitado críticas por parte de países como Francia y España, ‌cuyos ⁠detractores argumentan que es excesivamente dura y socava las ​garantías de asilo.

Con información de Reuters

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