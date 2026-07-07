ATE convoca a un paro y caravana por el vaciamiento del CNEA.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro para este miércoles ante los despidos y el vaciamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Para rechazar el accionar del Gobierno, los estatales realizarán una caravana desde las 9.30 hacia el Centro Atómico Constituyentes. Las protestas también se replicarán en las sedes de la CNEA de todo el país.

“Lo que pasa en la Argentina no ocurre en ningún otro país del mundo. Todos los estados desarrollados invierten en ciencia y tecnología, mientras que acá recortaron el 55% del presupuesto en los organismos específicos y expulsaron a cientos de científicos y técnicos altamente especializados”, señaló el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. El gremialista sostuvo que los despidos masivos que, según denunció, impulsa el Gobierno paralizan áreas clave del organismo y generan un perjuicio para toda la sociedad. Además, afirmó que los trabajadores cesanteados habían sido evaluados y que, en todos los casos, cumplían funciones desde hacía años.

Desde ATE manifestaron que la Comisión Nacional de Energía Atómica no genera pérdidas, sino que es un organismo superavitario, y consideraron que no existe una argumentación válida que justifique el recorte promovido por el Gobierno. “Exigimos la inmediata reincorporación de los trabajadores y hacemos responsable al Poder Ejecutivo por el crecimiento del conflicto. Si el Gobierno impulsa una nueva represión, será el exclusivo culpable por cualquier hecho que haya que lamentar”, concluyó el referente de ATE Nacional.

La protesta se definió a partir del despido “intempestivo” de casi 100 trabajadores que cumplen funciones claves y la “falta de respuestas” de las autoridades del organismo que preside Martín Porro, quien en reiteradas ocasiones se retiró de su oficina escoltado por la Gendarmería para evitar el diálogo, denunciaron desde el sindicato.

El rol estratégico de la CNEA

La CNEA es uno de los pilares del desarrollo tecnológico que permite que la Argentina sea uno de los tres países del hemisferio sur que disponga de energía eléctrica por vía nuclear, junto con Brasil y Sudáfrica.

Entre sus funciones se encuentra la producción de conocimiento y el desarrollo de tecnología nuclear propia; la participación en el diseño y construcción de reactores y en la generación de energía; la producción de radioisótopos y el desarrollo aplicaciones para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades; la formación de científicos, ingenieros y técnicos altamente especializados; la promoción de proyectos estratégicos para la soberanía y el desarrollo nacional, entre otros.

La CNEA cumple un rol clave para que Argentina sea uno de los pocos países del mundo que domina todo el ciclo nuclear y cuente con capacidad propia en cada etapa del proceso: investigación, exploración y extracción de uranio en el territorio; conversión del uranio en combustible nuclear en las plantas argentinas; diseño y construcción de reactores nucleares con tecnología nacional; producción de energía eléctrica en las centrales nucleares.