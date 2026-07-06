La tremenda conferencia de Cristiano Ronaldo en Portugal, en el Mundial 2026 (captura FIFA).

Cristiano Ronaldo contó una insólita anécdota con una azafata argentina y demostró toda su bronca con los periodistas, durante la conferencia de prensa previa al partido entre las Selecciones de Portugal y España por los octavos de final del Mundial 2026. El astro luso de 41 años lapidó a varios de los cronistas que estaban en la sala en Dallas, Estados Unidos, un día antes del choque depositará a una de las dos potencias europeas entre las ocho mejores de la Copa del Mundo.

"CR7" respondió las consultas sobre todos los temas durante 24 minutos: su rendimiento actual, el nivel en general del torneo, la rivalidad con "La Roja", el vínculo con Argentina por su esposa Georgina Rodríguez, los récords y demás. Sin embargo, se fastidió puntualmente cuando le preguntaron por la supuesta falta de gol suya en el vigente certamen.

La explosiva conferencia de prensa de Cristiano Ronaldo antes de Portugal vs. España en el Mundial 2026

La enemistad con el periodismo

"Los medios llevan 23 años intentando acabar conmigo. Pero no vale la pena. Forma parte del juego. No estoy ciego y veo los ataques constantes contra mi persona. Vosotros tenéis muchas ganas de que no venga más... No me quieren ver más aquí. Ya llegará el día. ¿Lo más difícil de un Mundial a esta edad? Hablar con vosotros. Sobre todo con algunos...".

"Va a ser mi último Mundial y quiero disfrutar el día a día. Ojalá que no sea mi último partido con Portugal, pero si lo es me irá con la conciencia tranquila. ¿Sabes por qué? Porque siempre lo di todo, y al final eso es lo más importante en la vida. Dejaré el fútbol cuando yo quiera, no cuando vosotros queráis. Creo que es una pérdida de tiempo que me hagáis siempre la misma pregunta. A ver, tú, quiero que me preguntes tú, a ver si alguna vez me haces una buena pregunta".

Su nivel actual

"Ya no soy el jugador que era, pero nada ha cambiado. Sigo marcando goles y espero hacerlo mañana. Si no lo hago, que lo haga otro compañero y podemos pasar. "Creo que no estoy tan mal... He hecho tres goles. Hay otros que hicieron más porque están muy bien. Pero yo no estoy mal, creo. Hay que ver si gano mañana y marco un golito, jaja".

"Mi trabajo es hacer lo que el entrenador (Roberto Martínez) pide. No juego en la Selección como en Al-Nassr, donde tengo más libertad. Soy un jugador más cercano al área, con la misión de fijar a los centrales. Pero si el balón llega y hay una oportunidad, lo meteré ahí".

La tremenda conferencia de Cristiano Ronaldo en Portugal, en el Mundial 2026 (captura FIFA).

El ambiente en la Selección de Portugal

"Este es un grupo fuerte. Todos estamos unidos por Diogo Jota (jugador portugués fallecido en un accidente de tránsito). Estamos muy unidos. Compartimos cosas. No sé por qué razón, pero en el aspecto emocional es el mejor Mundial. He disfrutado mucho. Se siente como si fuera el primer partido cada vez que piso el césped".

La anécdota con una azafata argentina

"En un vuelo, una de las azafatas era argentina. Yo lo sabía, por la manera en la que me miró. Le dije: 'Estoy seguro de que eres argentina', y ella me preguntó '¿cómo lo sabés?'. Fue la manera en la que me miró: desvió los ojos muy rápido, eso quiere decir que no les gusta Cristiano... Fue una broma, porque mi mujer es argentina. Obviamente tengo un cariño muy especial por los argentinos, ella es de Buenos Aires. Por eso, está todo bien".

Un consejo para Lamine Yamal, estrella de España

"Si haces caso a la crítica, estás perdido. Hay críticas constructivas y críticas para intentar matarte. Yamal tiene que acostumbrarse, si quiere tener una carrera larga. Hay que valorar a los que te quieren y tener pasión por lo que haces".