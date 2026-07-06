Pablo Duggan se refirió en C5N a la situación de Manuel Adorni y cuestionó que el exfuncionario mantenga custodia y vehículos oficiales. Durante su editorial, sostuvo que ese tipo de protección solo debería mantenerse cuando existe una orden judicial basada en una amenaza creíble.
En Duro de Domar, Duggan aseguró que "hoy Adorni está con custodia y con automóviles oficiales que no le corresponden más". A partir de esa afirmación, planteó que la continuidad de ese beneficio debería estar respaldada por una resolución judicial.
Según explicó el periodista, "la única custodia que te pueden poner es la custodia que ordena un juez" y agregó que ese mecanismo se aplica cuando existe "una amenaza creíble". No obstante, también deslizó una crítica al señalar: "Igual conozco cada chanta que anda con custodia y no tiene amenaza creíble".
Duggan se hartó en vivo y reveló lo que Adorni no quería que sea público: "Está".
La explicación sobre cuándo corresponde una custodia
En otro tramo de su exposición, Duggan insistió en que "vos requerís que eso sea ordenado por un juez" y ejemplificó qué situaciones, a su entender, no alcanzan para justificar una medida de protección. "Que pase un tipo por la puerta de tu casa... pasa un tipo y le grita 'chorro', 'pelotudo'. Como es primer piso, lo escucha. Eso no es una amenaza, es un insulto", sostuvo.