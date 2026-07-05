Insólito: L´Equipe de Francia culpó a Paraguay por su modo de juego y lo acusó de "provocar"

El duro editorial de un diario francés contra los jugadores de Paraguay y el árbitro tras la clasificación de Francia en el Mundial 2026.

La clasificación de la Selección de Francia a los cuartos de final del Mundial 2026, luego de imponerse por 1 a 0 sobre Paraguay, generó repercusiones y opiniones contrapuestas. Mientras que desde la Conmebol el presidente Alejandro Domínguez destacó la actuación del combinado sudamericano y cuestionó al conjunto francés, en Francia la interpretación de lo ocurrido durante el encuentro fue muy diferente.

En una editorial, el diario L’Équipe insólitamente cuestionó con dureza tanto el planteo del equipo dirigido por Gustavo Alfaro como el desempeño del árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev, a quien responsabilizó por la manera en que se desarrolló el partido. Desde el comienzo del artículo, el periódico dejó en claro su postura sobre lo sucedido durante el encuentro. “Fue un combate no apto para niños, entre las provocaciones paraguayas y la incompetencia absoluta del árbitro”, expresó el medio, que manifestó su descontento con el desarrollo del juego y con la actuación del juez.

L'Equipe apuntó contra Paraguay y el árbitro del partido ante Francia: "Ciego"

La editorial también puso el foco en las decisiones arbitrales y sostuvo que existió un criterio desigual para sancionar las infracciones. En ese sentido, cuestionó la cantidad de acciones que, según su análisis, no recibieron castigo y señaló: “No vamos a ocultar cierta sorpresa ante el festival de agresiones sin sancionar y la lluvia de tarjetas dirigida a los franceses”.

Las críticas más severas estuvieron dirigidas a Tantashev. L’Équipe consideró que el árbitro perdió el control del encuentro y que pasó por alto reiteradas faltas cometidas por jugadores paraguayos. “El Sr. Tantashev hizo que el partido se volviera venenoso por su manera de permanecer ciego ante las graves faltas de los paraguayos… hasta el punto de que fue necesario que el VAR le mostrara la imagen para que se decidiera a cobrar el penal, justo después de haber cerrado los ojos ante una falta clara”, escribió el diario.

El periódico francés fue todavía más contundente al describir la actuación del árbitro con una frase de fuerte impacto. “No necesitaba anteojos, sino un perro guía, y se dirá que el uzbeko entra en esta categoría de árbitros que dejan huella, lo cual rara vez es una buena señal”, afirmó en su editorial.

Además de las críticas al arbitraje, L’Équipe dedicó el tramo final del artículo a cuestionar la propuesta futbolística de Paraguay. Según el análisis del medio, el conjunto sudamericano priorizó el juego físico por encima de la circulación de la pelota. “Los paraguayos nunca intentaron hacer creer que estaban ahí para otra cosa. No estaban ahí para darse pases, sino más bien para pinchar, para provocar”, concluyó el periódico francés.

Cuándo se juegan los octavos de final del Mundial 2026

Sábado 4 de julio

Canadá 0-3 Marruecos.

Paraguay 0-1 Francia.

Domingo 5 de julio

Brasil vs. Noruega — 17 horas de Argentina (MetLife Stadium de Nueva Jersey).

México vs. Inglaterra — 21:00 (Estadio Azteca de Ciudad de México).

Lunes 6 de julio

España vs. Portugal — 16:00 (AT&T Stadium de Arlington, Texas).

Estados Unidos vs. Bélgica — 21:00 (Lumen Field de Seattle).

Martes 7 de julio