En Misiones, Karina Milei pidió por la reelección de Javier Milei: "Mi gran objetivo"

“Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027”, afirmó la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de la apertura de la Escuela de Dirigentes La Libertad Avanza (LLA) en Misiones.

Karina Milei encabezó el acto en Posadas, junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el titular de LLA en la provincia, Adrián Núñez, y los diputados nacionales Diego Hartfield y Maura Gruber, entre otros.

Durante su discurso, Karina Milei instó a sus militantes a "formarse para entender las ideas de la libertad y llevar el mensaje del modelo del presidente Milei” y aclaró: “Nosotros nos diferenciamos de la política tradicional: no actuamos como manada.

“Nosotros hemos venido muchas veces a contarles nuestras ideas, a pedirles el apoyo, a pedirles el voto. Les decíamos que necesitábamos tener más gente en el Congreso. Y ese esfuerzo se materializó en las elecciones del año pasado. Por eso, principalmente, gracias por tanto apoyo”, afirmó la hermana del Presidente, que desafió: "Sigamos pintando el país de violeta”.

Por su parte, Martín Menem agradeció el rol de Karina Milei en el armado nacional del partido y destacó los avances conseguidos desde la llegada de LLA al Gobierno y llamó a los dirigentes a "formarse con las ideas del Presidente" para "que el país salga adelante tenemos que sostener este modelo”.

“Todo el esfuerzo que hemos hecho desde 2023 a la fecha valió la pena y eso se vio reflejado en cada uno de los logros que fueron aprobados en el Congreso”, destacó.

A su turno, Hatrfield subrayó el rol de su provincia dentro del crecimiento del espacio: “Misiones tiene un enorme potencial y una sociedad que quiere salir adelante. Nuestro desafío es construir una alternativa real, con equipos preparados y con una visión clara de futuro”, remarcó.

Según se indicó, el lanzamiento formó parte del trabajo de "consolidación territorial que LLA desarrolla en los 24 distritos, con el objetivo de fortalecer la estructura partidaria, formar nuevos liderazgos dentro del partido" de los hermanos Milei. La escuela de dirigentes "busca formar nuevos cuadros políticos, institucionales y técnicos para consolidar el crecimiento territorial del partido en la provincia y en todo el país".