La campaña Milei 2027, la economía según Menem y la apuesta a un cambio de clima

El Gobierno ya diseña la campaña "Milei 2027" de cara a intentar lograr la reelección del Presidente. Apenas terminada la "crisis Adorni" con la asunción de Diego Santilli comenzó a instalarse la posibilidad del segundo mandato del libertario. ¿Por miedo a que crezca otra opción de la ultraderecha en estos meses? ¿Un mensaje al círculo rojo? ¿O a Mauricio Macri?

Milei quedó muy golpeado con el "caso Adorni". Lo destruyó emocionalmente, a nivel imagen positiva y con una crisis política que con la salida de Adorni no concluyó. Quedó manchado por una palabra que hace huir a su electorado, ese que comparte con el macrismo: corrupción. En Balcarce 50 ya dan por descartado un triunfo de Milei en primera vuelta.

Al Presidente le va a costar sacarse ese estigma pese al intento de algunas conclusiones erróneas y sincericidas de Santiago Caputo. El asesor salió a justificar el caso Adorni con el vaciamiento al Estado: "Robamos pero porque sobra Estado. Hay que eliminarlo", confesó palabras más, palabras menos, en su cuenta de X.

El Gobierno busca correr la corrupción y la microeconomía de la campaña del año próximo. El propio asesor presidencial lo ordenó a través de Twitter: "La campaña son las reformas. Las reformas son la campaña", escribió.

Caputo pronuncia en privado, según pudo saber El Destape: "La gente nos valora cuando nos ve activos, haciendo. Mostrando reformas, cambios, proyectos de ley, debates en el Congreso. Ahí nos va bien. Cuando dejamos de lado eso, caemos en los números", reconoce.

Por eso el asesor impulsa que en la campaña del año próximo se ponderen los cambios positivos que según el libreto libertario hizo Milei en estos años de mandato. "Hablen de las reformas", pidió Caputo.

Por su parte, el presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem, lanzó una frase en una entrevista que pudo generar polémica pero en el oficialismo trataron de bajarle el tono. “Si la política no jode toda la economía va a mejorar”, dijo. Podría leerse como una crítica al rumbo económico. Y un dardo a los Caputo, sobre todo al ministro de Economía

En el menemismo aclararon ante El Destape: "Es lo mismo que dice Toto. Cuando dice la política en general claramente hace referencia a la oposición. Ocurrió en el 2025 que la política se puso a bastardear y fue todo un quilombo en el Congreso. Es algo que dice Martín siempre", explicaron.

Asimismo, ratificaron la línea del Gobierno sobre la crisis en ciertos sectores de la economía: "Nadie, en ningún lugar, dice que somos Suiza. Nadie del gobierno niega que hay gente que la está pasando mal. Se habla del esfuerzo de la gente y que no quieren volver atrás. Cero palito a Toto". Desde el sector de Santiago Caputo no le respondieron y optaron por el silencio.

Esta semana que pasó quedó marcada además por el debut del nuevo Vocero de Milei, Adrián Ravier. Pero lo que era una semana terminó siendo una "semanita". Es que el Portavoz el jueves a la noche se fue a la provincia donde vive, La Pampa. Y terminó trabajando solo cuatro días en la Rosada.

Lo insólito fue como se deschavó esta novedad. El vocero del Vocero, Jonatan Viale, publicó una foto de Ravier del jueves a la noche en la estación de ómnibus de Retiro para mostrar austeridad y la diferencia con los cuantiosos gastos de Adorni. Pero metió la pata. Todo el país se enteró de que el portavoz acortó su semana y metió finde largo.