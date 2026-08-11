Martes 11 de Agosto del 2026 Mar 11 Ago
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 11 de agosto

En VIVO - Actualizado hace 4 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 11 de agosto

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 8 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 11 de agosto

En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este martes, 11 de agosto, con una variación positiva de 0,66% y se negocia a $1515 para la compra y a $1535 para la venta.

Hace 23 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 11 de agosto

En el mercado de contado con liqui, el dólar CCL sube 0,59% este martes: la compra se ubica en $1583.5567 y la venta en $1586.1206.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 11 de agosto

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se actualiza este martes 11 de agosto con una variación de 0,24%. En el mercado de bonos, la cotización para la compra se ubica en $1521,99, mientras que la venta se posiciona en $1523,15.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 11 de agosto

En la actualización de este martes 11 de agosto, el Banco Nación cotiza el dólar oficial a $1470 para la compra y a $1520 para la venta, con una variación de 0,00% en el día.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 11 de agosto

En una actualización normal del mercado informal, el dólar blue se ubica este martes 11 de agosto con un precio de compra de 1515 pesos y de venta de 1535 pesos, lo que representa una variación de 0,66%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 11 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera este martes 11 de agosto con una variación de 0,59% en el mercado de contado con liqui, donde la cotización se ubica en $1583.5567 para la compra y $1586.1206 para la venta.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 11 de agosto

En la rueda de este martes, 11 de agosto, el dólar MEP —también llamado dólar bolsa— se actualiza con una cotización de compra de $1521.99 y de venta de $1523.15, lo que representa una variación de 0,24% en el mercado de bonos. El movimiento del tipo de cambio bursátil acompaña la operatoria de los activos de renta fija, donde los precios de los títulos públicos marcan el ritmo de la referencia para los inversores.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 11 de agosto

En el Banco Nación, el dólar oficial se actualiza este martes 11 de agosto con un valor de $1470 para la compra y $1520 para la venta, lo que representa una variación del 0,00%.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 11 de agosto

El dólar blue se actualiza este martes, 11 de agosto, en el mercado informal con una cotización de $1515 para la compra y $1535 para la venta, lo que representa una variación de 0,66% en la jornada.

Hace 10 horas

Fuga de divisas: salieron casi tres dólares por cada uno que compró el Central en reservas

Un informe bonaerense advierte que ingresaron US$82.200 millones desde 2023, pero el BCRA solo acumuló US$21.800 millones.

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Cómo comprar el dólar más barato

El dólar oficial se posiciona como la alternativa más barata al inicio de la segunda semana de agosto, a $1.520. Qué opciones existen para comprar divisas y cómo funciona la operatoria del dólar MEP.

A cuánto cotiza el dólar este lunes

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Hace 22 horas

Pese a que el dólar oficial no ofreció cambios, subieron todos los paralelos

El dólar oficial se mantuvo estable pero subieron en los mercados financieros. 

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12:32 | 09/08/2026

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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18:41 | 07/08/2026

El crédito vuelve a crecer y el endeudamiento en dólares gana participación en la economía

Los préstamos al sector privado aumentaron en términos reales durante julio, mientras el crédito total llegó al 12,5% del PIB, impulsado también por los préstamos en dólares.

Según el Informe Monetario Mensual del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los préstamos en pesos al sector privado crecieron 1,2 por ciento en términos reales.

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10:56 | 07/08/2026

Dólar: el mercado definió cuánto saldrá la divisa a fin de año

Las principales consultoras y bancos revelaron sus estimaciones en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central.

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06:55 | 07/08/2026

Sin cambios en el dólar oficial, subieron los financiero y bajó el blue

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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20:39 | 06/08/2026

Con el modelo peruano como horizonte, el BCRA anticipa mayor apreciación del dólar

El Banco Central explicó este jueves la maniobra financiera que incrementó los depósitos en dólares del Tesoro nacional. Anticipó que seguirá la apreciación cambiaria como estrategia para bajar la inflación y advirtió que no habrá ayuda ni para reactivar la actividad interna ni para las familias que enfrentan problemas de endeudamiento excesivo. El modelo de Perú, puesto como ejemplo.

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07:08 | 06/08/2026

El dólar oficial cerró sin cambios y bajó el blue, mientras que subieron los financieros

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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14:41 | 05/08/2026

El dólar oficial vuelve a trepar y el mercado anticipa más presión a partir de agosto

El menor ingreso de divisas del agro, la mayor demanda de cobertura y el récord de salida de dólares por utilidades empiezan a reconfigurar el escenario cambiario en la segunda mitad del año

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13:37 | 05/08/2026

Milei renovó el swap con China por cinco años tras cuestionar el vínculo con Beijing

El Banco Central y el Banco Popular de China extendieron el acuerdo de monedas hasta 2031 y mantuvieron activa la porción utilizada por Argentina. La renovación fortalece las reservas en un contexto de alta demanda de divisas y compromisos con el FMI.

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06:54 | 05/08/2026

El dólar oficial volvió a subir y empujo a los financieros también al alza

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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19:26 | 04/08/2026

El Índice Big Mac confirma el atraso cambiario que Milei se niega a reconocer

Aunque el Big Mac cuesta menos que en Estados Unidos medido en dólares, continúa siendo más caro en Argentina si se tiene en cuenta el poder adquisitivo local y su relación con la divisa. Es decir, en dólares no está entre los más caros, pero en relación con los ingresos locales, sí.

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