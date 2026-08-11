Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 11 de agosto

En la rueda de este martes, 11 de agosto, el dólar MEP —también llamado dólar bolsa— se actualiza con una cotización de compra de $1521.99 y de venta de $1523.15, lo que representa una variación de 0,24% en el mercado de bonos. El movimiento del tipo de cambio bursátil acompaña la operatoria de los activos de renta fija, donde los precios de los títulos públicos marcan el ritmo de la referencia para los inversores.