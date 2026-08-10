Después de un 2025 sin puntos, Franco Colapinto no debió esperar mucho en esta temporada para sumar sus primeros puntos con Alpine en la Fórmula 1. Apenas en la segunda fecha, el pilarense terminó décimo en el GP de China y obtuvo una unidad para el equipo galo, que también sumó de la mano de Pierre Gasly, quien había finalizado sexto en aquella jornada, cuando los franceses todavía luchaban con Red Bull por el cuarto puesto.

Y es que uno de los principales objetivos de Alpine para la presente temporada es liderar la zona media de la tabla de constructores, lo que, en otras palabras, representa ser el “mejor del resto” por fuera de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. La meta inicial forma parte de la progresión que busca la escudería francesa para llegar a competir por el título en el futuro cercano, por lo que es clave ir acercándose a los punteros fecha a fecha.

De la cita en Shanghái hubo que esperar tres fechas hasta que el equipo de Enstone volvió a sumar por duplicado, cuando se obtuvo el mejor resultado con el sexto lugar del argentino y el octavo del francés. De ahí que la alegría haya sido una constante aquel domingo en el GP de Canadá, aunque no para todos, ya que Flavio Briatore fue más frío en su reacción y vio las complejidades que se cruzaban en su camino al llegar los punteros.

Así lo manifestó Colapinto en una reciente entrevista con Motorsport, en la que señaló que el italiano no estaba feliz debido a la diferencia que les había sacado Ferrari en cuanto a rendimiento. “Fueron puntos increíbles para el equipo, pero después de la carrera Flavio no estaba nada contento y siguió presionando al equipo. Era casi la persona más descontenta de todo el equipo”, recordó el pilarense, que, lejos de criticar, bancó al asesor.

“Desde mi punto de vista personal, es una forma de tener éxito en la F1 y alcanzar a los equipos punteros”, agregó el argentino, que remarcó que es una forma de liderar y que es un carácter necesario para competir al más alto nivel. “Flavio es un animal competitivo. Solo volvió a la Fórmula 1 para ganar y realmente lo aprecio porque yo soy igual”, concluyó Franco, que hace unas semanas reconoció que su principal objetivo es ser campeón del mundo.

Alpine ahora está sexto en el campeonato.

El rival que debe vencer Alpine

Tras el GP de Hungría, Alpine finalmente perdió el quinto lugar de la tabla de constructores después de no haber sumado con ninguno de sus dos pilotos en Budapest. Al contrario, Racing Bulls, que había llegado igualado en puntos con el equipo galo a la decimoprimera fecha, sumó con Liam Lawson y Arvid Lindblad, de manera tal que la filial de Red Bull ahora ocupa el quinto escalón de la tabla con 66 puntos, cinco más que los de Enstone.