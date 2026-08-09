Zelenski afirma que se desplegarán hasta 50.000 soldados norcoreanos en Rusia

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre fotografía partes de un misil no identificado, que las autoridades ucranianas creen que fue fabricado en Corea del Norte, en Járkov.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que se desplegarán hasta 50.000 soldados norcoreanos en Rusia ‌para luchar por el ‌aliado de Pyongyang, al tiempo que ha pedido a Corea del Sur que preste apoyo a su defensa aérea.

Zelenski declaró el sábado en X que "se ha tomado la decisión de desplegar entre 30.000 y 50.000 norcoreanos en territorio ruso", una cifra superior a su ​estimación de 30.000 ⁠realizada en julio. No dio más detalles sobre ‌cómo había obtenido la información.

Afirmó que Kiev ⁠había encontrado algunos misiles norcoreanos ⁠en territorio ucraniano, sin revelar sus ubicaciones.

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"Está absolutamente claro que Corea del Norte seguirá adquiriendo experiencia en la guerra ⁠moderna, obtendrá licencias de Rusia y recibirá ​todo tipo de equipamiento militar de ‌este país", afirmó.

Al instar a ‌Seúl a estrechar la cooperación con Kiev, Zelenski señaló ⁠que a Ucrania "le gustaría mucho recibir apoyo de Corea del Sur en un ámbito en el que tenemos carencias", refiriéndose a sus sistemas de defensa ​aérea.

"Estamos dispuestos ‌a trabajar en el 'Drone Deal' y también en otros ámbitos", afirmó, y añadió que los diplomáticos ucranianos "están en contacto" con Seúl para impulsar posibles acuerdos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y ⁠el líder norcoreano, Kim, firmaron un tratado de asociación estratégica global durante la visita de Putin a Pyongyang en junio de 2024. El pacto incluye una cláusula de asistencia mutua en caso de que cualquiera de los dos países se enfrente a una agresión externa.

Corea del Norte ‌ha presentado su despliegue como una ayuda a un socio del tratado.

Se estima que, hasta la fecha, Corea del Norte ha enviado unos 14.000 soldados a la región rusa de Kursk en 2024, lo que ha ayudado ‌a Moscú a repeler una importante incursión de las fuerzas ucranianas en la región.

La embajada de Corea del Norte en ‌Rusia no ⁠respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de Reuters.

El Ministerio de Asuntos ​Exteriores de Corea del Sur no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters fuera del horario laboral.

Con información de Reuters