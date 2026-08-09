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Tensión diplomática: el embajador argentino en Brasil regresa a Buenos Aires

En VIVO - Actualizado hace 4 horas

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto de las medidas del gobierno de La Libertad Avanza.

Tensión diplomática: el embajador argentino en Brasil regresa a Buenos Aires

El gobierno de Javier Milei enfrenta un escenario de alta tensión política tras el revés en el Senado con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que dejó expuestas las dificultades del oficialismo para sostener sus proyectos en el Congreso. En paralelo, la mesa política del Gobierno se reunirá esta semana para definir una hoja de ruta que permita recomponer la dinámica legislativa y avanzar en reformas pendientes, como la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la reforma electoral. 

Al mismo tiempo, la relación con Brasil atraviesa un momento crítico tras la escalada discursiva de Milei contra Lula da Silva, que derivó en la reducción del vínculo diplomático por parte de Brasilia. Este conflicto externo se suma a las tensiones internas de La Libertad Avanza, donde conviven distintas líneas de conducción entre Karina Milei, Martín Menem, Patricia Bullrich y Santiago Caputo. En este contexto, el Presidente regresa al país con el desafío de equilibrar las fracturas internas. 

Hace 4 horas

el embajador argentino en Brasil dejará su cargo y regresará al país

La relación entre Argentina y Brasil atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. En ese contexto, el embajador argentino en BrasilDaniel Raimondi, dejará este domingo la sede diplomática en Brasilia y regresará a Buenos Aires.

La representación argentina quedará temporalmente a cargo de María Emilia Cortés, quien se desempeñará como encargada de negocios hasta nuevo aviso.

Hace 5 horas

“Lula el bravo”, dispuesto a enfrentar el acoso de Milei y Trump

La reelección de Lula se perfila como una batalla decisiva para Estados Unidos en América Latina, mientras Donald Trump intensifica la presión sobre Brasil y el gobierno de Javier Milei se alinea con la estrategia de Washington en la región.

“Estados Unidos teme una alianza fuerte entre Argentina y Brasil porque este lazo no es apenas la suma de dos países sino la multiplicación de fuerzas y de potencialidades extraordinarias”. Esta fue la respuesta del ex presidente argentino Arturo Frondizi (1958-1962) al intelectual brasileño Luiz Alberto Moniz Bandeira cuando le preguntó sobre los permanentes esfuerzos de Washington por fomentar la rivalidad entre Buenos Aires y Brasilia. Moniz Bandeira lo narra en su libro “Geopolítica y política exterior” publicado en 2010.

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Hace 6 horas

El Canciller de Brasil pidió que Milei deje de atacar a su país: "Ofensas"

Mauro Vieira destacó el vínculo histórico entre ambos paises, pese a que Brasilia degradó la relación diplomática por el continuo hostigamiento del  presidente Argentino a Luiz Inácio Lula Da Silva.

El canciller brasileño, Mauro Vieira, justificó la degradación diplomática de Argentina a encargados de negocios que ordenó el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, a raíz de los ataques que recibió de parte de su par vecino Javier Milei. Para el encargado de relaciones exteriores, el mandatario argentino debe cesar con el hostigamiento, ya que incurrió en "ofensas muy graves".

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Hace 13 horas

¿Quién es el tarado?

Luis Caputo llamó “tarados” a quienes defienden la industria, mientras el titular de la UIA, Martín Rappallini, respondió con bochornosa tibieza. Detrás del insulto aparece una concepción económica que retoma la desindustrialización iniciada por Macri y la profundiza Milei, pese a que las principales potencias y hasta el FMI recuperan las políticas industriales como herramienta de desarrollo.

Lus Caputo exhibe un profundo desconocimiento del regreso a las políticas industriales, tanto en países de desarrollo medio como en las principales potencias económicas. Imagen ChatGPT.

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Hace 13 horas

El electorado joven se aleja de Milei y puede inclinar la balanza electoral

Los jóvenes fueron decisivos para el triunfo de Milei en 2023, pero ahora son el segmento donde más se deteriora su imagen. El rechazo a la extranjerización de las tierras expuso un cambio de clima que puede ser decisivo en las elecciones.

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Hace 13 horas

La bandera argentina, la fuerza que se lleva puesto al gobierno de Milei

La Casa Rosada se enteró a último momento de que volvía a perder con la Ley de Manejo del Fuego. La presión social dio vuelta a los gobernadores y quebró al oficialismo. Fotos inéditas: policías de civil con armas largas frente al Congreso. Cayó un 62% la incidencia del presidente en las redes. La Embajada y la fase de intervención explícita en la región. 

Fotos: Martin "Rata" Vega

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Hace 14 horas

Kleidermacher: "Muchos migrantes dejaron de atender su salud en Argentina por miedo"

La autora de un libro de crónicas acerca de inmigrantes en Argentina describe cómo cambió en los últimos años el trato hacia las personas que vienen de otros países y cómo creció el temor a ser deportado. Cómo nos ven los migrantes y qué es lo más nos critican. 

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Hace 16 horas

Argentina o Milei: la arquitectura del neocolonialismo

Los proyectos del oficialismo que se trataron este año también apuntan a alejarnos más aún del terreno democrático.  Esto debe acompañarse de un endurecimiento de la violencia estatal. El recrudecimiento de la represión y las órdenes que emanan desde Washington.

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Hace 18 horas

El refugio de millonarios tech en la Argentina de Milei para sobrevivir al fin del mundo

Empresarios tecnológicos desarrollan en Mendoza una iniciativa pensada como refugio ante una crisis global. El proyecto se cruza con la apuesta de Javier Milei por la extranjerización de la tierra.

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11:46 | 08/08/2026

El país a remate: un plan a pedir de Trump que tropezó en la calle

El gobierno trastabilló con la Ley de Tierras, pero logró media sanción al blindaje de las privatizaciones y los desalojos exprés. La advertencia de Lamelas por un contrato privado inició una escalada disciplinadora que amenaza con sanciones y hasta la intervención del FBI. La decisión de Japón sobre la venta libre de inmuebles a extranjeros: otro ejemplo de la Argentina a contramano del mundo.
 

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10:33 | 08/08/2026

Lilia Lemoine volvió a arremeter contra Villarruel: "Débil de caracter"

La diputada cercana a Javier y Karina Milei apuntó con dureza contra la vicepresidente en una nueva muestra de la cruda interna que enfrenta La Libertad Avanza.

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00:05 | 08/08/2026

Guerra en Rosada y no se salva nadie, alerta roja con los gobernadores y “la última bala”

El Gobierno se volvió un todos contra todos y está en un pico de internas como nunca antes, tras el fracaso de la ley de tierras. Los mandatarios provinciales se subieron el precio. Y el Presidente se juega la reelección con el último tiro que le queda. Puede fallar. 

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20:01 | 07/08/2026

El swap con China: gestión bilateral sostenida versus dependencia coyuntural

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19:15 | 07/08/2026

Villarruel le respondió a Quirno y vio a Milei y a Bullrich sufrir por una ley

La Vicepresidenta se defendió de la acusación de "golpista" del Canciller. Su sombra detrás de la sesión de la Cámara alta, en la que el oficialismo tuvo una victoria pírrica, y un nuevo capítulo en su duelo con la jefa de la bancada de La Libertad Avanza.

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18:41 | 07/08/2026

El crédito vuelve a crecer y el endeudamiento en dólares gana participación en la economía

Los préstamos al sector privado aumentaron en términos reales durante julio, mientras el crédito total llegó al 12,5% del PIB, impulsado también por los préstamos en dólares.

Según el Informe Monetario Mensual del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los préstamos en pesos al sector privado crecieron 1,2 por ciento en términos reales.

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