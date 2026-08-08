En medio de la fuerte interna que atraviesa La Libertad Avanza, Lilia Lemoine volvió a cuestionar con dureza a Victoria Villarruel, luego de que la Vicepresidente saliera a responderle al canciller Pablo Quirno, quien se había sumado al pedido de que deje su cargo como titular del Senado en una semana muy caliente para el oficialismo. La diputada ultra mileísta trató a Villarruel de "débil de carácter" en redes sociales y profundizó la grieta que hay entre Javier Milei y su Vice. Javier Milei y sus medidas de Gobierno EN VIVO: últimas noticias del 8 de agosto, minuto a minuto.
Lilia Lemoine volvió a arremeter contra Villarruel: "Débil de caracter"
La diputada cercana a Javier y Karina Milei apuntó con dureza contra la vicepresidente en una nueva muestra de la cruda interna que enfrenta La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Magario cargó contra Milei tras culpar a argentinos de endeudarse: "Su modelo es de salarios pisados"
La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, cruzó al gobierno de Javier Milei por culpar a la población de contraer deudas, al recordar que "su modelo económico es el que mantiene los salarios pisados".
"Esta es la realidad de millones de argentinos: se endeudan para cubrir los gastos básicos. Para Milei, esto es culpa de la gente, pero es su modelo económico el que mantiene los salarios pisados, destruye el entramado productivo y el círculo virtuoso de la economía. Esta situación necesita urgente un cambio de rumbo", escribió Magario en X.
Su mensaje lo acompañó de un artículo periodístico de Perfil que asegura que "dos de cada tres argentinos no llegan al día 20 y la deuda ya forma parte del ingreso".
Hace 2 horas
Katopodis, duro contra Milei por banalizar deudas de familias: "Casi 5.500 deudores morosos por día"
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, cargó contra el Gobierno de Javier Milei por su inacción ante el aumento de argentinos que contraen deudas, al señalar que "en los últimos 12 meses el país sumó casi 5.500 deudores morosos por día".
"Este no es un tema de 'educación financiera'. Se explica por un gobierno que tomó medidas concretas que provocaron esta grave situación: hacer caer los salarios, desregular y no controlar al sector financiero, y subir las tasas de interés", escribió Katopodis en su cuenta de X.
En su mensaje, el funcionario graficó la situación: "Para que se tome dimensión: en los últimos 12 meses el país sumó casi 5.500 deudores morosos por día".
Hace 4 horas
Ricardo Alfonsín resaltó el discurso García Cuerva en San Cayetano y rechazó la "crueldad" en la política
El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), Ricardo Alfonsín, calificó de "esclarecedor" el mensaje del arzobispo porteño monseñor Jorge García Cuerva y pidió "entender la crueldad que representa divorciar la política de la dimensión ética".
"Es hora de entender la crueldad que representa divorciar la política de la dimensión ética. Nos interpela a todos, en particular a la dirigencia, pero no solo a la política", apuntó Alfonsín en su cuenta de X.
Durante la misa de San Cayetano de este viernes, García Cuerva dio un fuerte discurso en el que apuntó con críticas a la médula del programa de Gobierno de Javier Milei: el ajuste fiscal desmedido, la desregulación económica y el dogma del libre mercado.
Hace 6 horas
El país a remate: un plan a pedir de Trump que tropezó en la calle
El gobierno trastabilló con la Ley de Tierras, pero logró media sanción al blindaje de las privatizaciones y los desalojos exprés. La advertencia de Lamelas por un contrato privado inició una escalada disciplinadora que amenaza con sanciones y hasta la intervención del FBI. La decisión de Japón sobre la venta libre de inmuebles a extranjeros: otro ejemplo de la Argentina a contramano del mundo.
Hace 7 horas
Lemoine volvió a disparar contra Villarruel: "Débil de carácter"
Lilia Lemoine volvió a criticar con dureza a Victoria Villarruel en redes sociales y profundizó la interna que hay en el gobierno de Javier Milei. La diputada acusó a la Vicepresidente de ser "débil de carácter" días después de la aprobación de la Ley de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, tras los traspiés que sufrió el oficialismo al intentar reformar la Ley de Tierras y la Ley Nacional del Manejo del Fuego.
"Domaba bombillas. Hasta que le puse el sobrenombre en 2024 y dejó de hacerlo. Así de débil de caracter es", escribió la diputada de LLA en sus redes sociales, donde compartió un video de un stream en el que ella participa y en el que se preguntan de qué vivía Victoria Villarruel.
Hace 8 horas
Villarruel le respondió a Quirno y vio a Milei y a Bullrich sufrir por una ley
La Vicepresidenta se defendió de la acusación de "golpista" del Canciller. Su sombra detrás de la sesión de la Cámara alta, en la que el oficialismo tuvo una victoria pírrica, y un nuevo capítulo en su duelo con la jefa de la bancada de La Libertad Avanza.
Victoria Villarruel respondió a los dichos del canciller Pablo Quirno, que le había pedido un "paso al costado". Si bien no presidió la sesión del Senado, la Vicepresidenta saboreó el costo político que pagaron el presidente Javier Milei y la jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, en la que se llevaron la media sanción de una mutilada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Hace 8 horas
Brasil, mucho más que un socio comercial: los riesgos económicos de la escalada con Milei
Mientras China compra principalmente materias primas, Brasil es el principal mercado para las manufacturas industriales argentinas. Detrás del vínculo bilateral hay empleo, inversiones, energía y producción.
Las tensiones entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva volvieron a poner en escena una discusión que suele quedar relegada al plano diplomático: cuánto puede costarle a nuestro país deteriorar su relación con Brasil. La respuesta excede largamente el comercio exterior ya que detrás del principal socio comercial funciona una red de industrias, cadenas de producción, inversiones y proyectos energéticos que hoy dependen de ese vínculo. En otras palabras, no se trata solamente de vender menos, sino de afectar una parte clave del aparato productivo argentino.
Hace 9 horas
Guerra en Rosada y no se salva nadie, alerta roja con los gobernadores y “la última bala”
El Gobierno se volvió un todos contra todos y está en un pico de internas como nunca antes, tras el fracaso de la ley de tierras. Los mandatarios provinciales se subieron el precio. Y el Presidente se juega la reelección con el último tiro que le queda. Puede fallar.
El fracaso inesperado en la última votación en el Senado abrió una interna como nunca antes dentro de la Casa Rosada. Es un todos contra todos, con cruces y acusaciones durísimas de todos los bandos. Y no se salvó nadie.
Hace 9 horas
Espinoza cruzó a Milei por sus dichos: “El terror muchas veces viene desde las palabras”
El intendente de La Matanza y titular de la Federación Argentina de Municipios cuestionó al Presidente y advirtió sobre los riesgos de naturalizar discursos de odio contra quienes piensan distinto.
El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, cuestionó al presidente Javier Milei por sus recientes declaraciones contra estudiantes, profesores, periodistas e investigadores universitarios, a quienes el mandatario calificó como “terroristas” en una entrevista con Luis Majul en La Nación+.
Hace 22 horas
El swap con China: gestión bilateral sostenida versus dependencia coyuntural
Hace 23 horas
El crédito vuelve a crecer y el endeudamiento en dólares gana participación en la economía
Los préstamos al sector privado aumentaron en términos reales durante julio, mientras el crédito total llegó al 12,5% del PIB, impulsado también por los préstamos en dólares.
Según el Informe Monetario Mensual del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los préstamos en pesos al sector privado crecieron 1,2 por ciento en términos reales.
17:49 | 07/08/2026
La construcción no despega: cayó la actividad y las empresas anticipan meses difíciles
El sector enfrenta una desempeño irregular, con caída mensual de la actividad, menor ritmo de permisos y empresas que advierten por la falta de dinamismo económico y el costo de construir.
17:02 | 07/08/2026
La industria sigue barranca abajo: cayó 2,2% en el primer semestre frente a 2025a
El índice manufacturero acumuló una baja interanual entre enero y junio, de 2,2%, con retrocesos en sectores clave como maquinaria, textiles y automotores
16:17 | 07/08/2026
Duelo Milei vs. Kicillof en el Conurbano: Axel gana en 21 de 24 municipios, según encuesta
Una encuesta mostró que Axel Kicillof supera a Javier Milei en 21 de los 24 municipios del Gran Buenos Aires. El Presidente solo se impone en San Isidro, Vicente López y Tigre.
15:22 | 07/08/2026
El mercado prevé que la inflación siga sin romper piso de 2% y menos actividad económica
El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central mantuvo la proyección para la inflación de julio, aunque volvió a empeorar las previsiones sobre la actividad económica y anticipó un dólar más alto para fin de año.
15:04 | 07/08/2026
El Gobierno acelera la apertura aérea y facilita el arribo de aerolíneas extranjeras
La ANAC simplificó los trámites para validar certificados de operadores internacionales y profundizó la política de "cielos abiertos". El nuevo esquema busca reducir barreras regulatorias, mientras crecen los interrogantes sobre el impacto en Aerolíneas Argentinas y el rol de la empresa estatal
14:52 | 07/08/2026
Universitarios de todo el mundo se oponen al doctorado de Milei
Un grupo de académicos y universitarios de distintas partes del mundo se pronunció en contra del doctorado honoris causa que recibió Javier Milei en Perú la semana pasada.
El presidente Javier Milei, junto a su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el canciller argentino Pablo Quirno, durante la entrega del Honoris Causa en Perú.
13:57 | 07/08/2026
Milei llegó a Colombia: su reacción tras la derrota del Gobierno en el Congreso
El Gobierno Nacional tuvo que cortar dos capítulos claves de la ley de Propiedad Privada sobre manejo del fuego y extranjerización de la tierra.
12:47 | 07/08/2026
Fuerte discurso de García Cuerva en San Cayetano: “Que se multiplique la justicia social”
La Iglesia volvió a elevar el tono frente al Gobierno. Durante la tradicional misa de San Cayetano, el arzobispo de Buenos Aires criticó el ajuste económico y el dogma del libre mercado. Para el prelado, los "análisis teóricos" chocan con una realidad marcada por la pobreza, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del trabajo.
Jorge García Cuerva volvió a dar cuenta de la crisis social.
12:29 | 07/08/2026
El parte médico confirmó el grave diagnóstico de la fotógrafa herida en la marcha
La trabajadora de prensa permanece internada en el Hospital Argerich tras resultar herida durante la represión a la movilización. El parte médico confirmó que sufrió una fractura en la base del cráneo y continúa bajo observación mientras es evaluada por especialistas.