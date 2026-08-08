Lilia Lemoine volvió a arremeter contra Villarruel: "Débil de caracter"

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, cruzó al gobierno de Javier Milei por culpar a la población de contraer deudas, al recordar que "su modelo económico es el que mantiene los salarios pisados".

"Esta es la realidad de millones de argentinos: se endeudan para cubrir los gastos básicos. Para Milei, esto es culpa de la gente, pero es su modelo económico el que mantiene los salarios pisados, destruye el entramado productivo y el círculo virtuoso de la economía. Esta situación necesita urgente un cambio de rumbo", escribió Magario en X.

Su mensaje lo acompañó de un artículo periodístico de Perfil que asegura que "dos de cada tres argentinos no llegan al día 20 y la deuda ya forma parte del ingreso".