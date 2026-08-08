Tener el cabello finito y en poca cantidad puede hacer que elegir un corte de cabello sea una decisión difícil. Por eso es importante elegir los más favorecedores para este tipo de pelo, con el objetivo de que la melena se vea lo más densa y tupida posible. Los expertos recomiendan estos tres cortes con flequillo que son ideales para quienes tienen este cabello y que van a ser tendencia este 2026.

A la hora de buscar un cambio de look, el flequillo puede convertirse en un gran aliado. Además de enmarcar el rostro y destacar la mirada, determinados diseños ayudan a generar una mayor sensación de movimiento y cuerpo sin necesidad de restar densidad al resto del cabello. Sin embargo, no todos los flequillos funcionan de la misma manera en una melena fina.

Los diseños demasiado abundantes o pesados pueden llevarse una parte importante del cabello de la zona frontal y hacer que el resto de la melena se perciba todavía más escasa. Por eso, los expertos recomiendan apostar por opciones livianas y estratégicamente trabajadas. "En este tipo de cabello prefiero trabajar flequillos ligeros y con textura", explica Ismael de Mora, embajador de Schwarzkopf Professional, en diálogo con CLARA.

Este tipo de acabado permite generar movimiento y evitar que el pelo quede completamente pegado a la cabeza, algo especialmente importante cuando existe poca densidad. También es fundamental que el flequillo no quede como una pieza aislada, sino que se funda con el resto del corte. De esta manera, puede acompañar la forma del rostro, suavizar las facciones y conseguir un resultado mucho más natural.

Los cortes con flequillo que más favorecen al pelo fino y escaso

Para conseguir que una melena fina parezca más abundante, el corte tiene un papel fundamental. No se trata únicamente de reducir el largo, sino de encontrar una estructura que permita distribuir el cabello de manera estratégica y favorecer el volumen. "Un buen corte no es simplemente cortar por cortar", señala Pedro Moreno, Educator Manager de Jean Louis David. La clave está en trabajar la forma para aportar cuerpo desde la raíz y evitar que las puntas queden demasiado descargadas.

1. Bob con flequillo lateral

El bob a la altura de la mandíbula es una de las opciones que mejor pueden funcionar cuando el objetivo es conseguir una melena visualmente más tupida. Su longitud permite eliminar el exceso de peso de las puntas y ayuda a que el cabello conserve una forma más definida. El flequillo lateral completa el look y concentra parte del movimiento en la zona frontal. Además, es una alternativa versátil para quienes quieren incorporar un flequillo sin recurrir a uno completamente recto o demasiado abundante.

Cortes de cabello para pelo finito.

2. Bixie con flequillo lateral corto

El bixie combina diferentes longitudes y capas suaves para conseguir un resultado dinámico. Su estructura permite trabajar el cabello de manera que gane sensación de densidad y movimiento. El flequillo corto y ladeado aporta un toque moderno y ayuda a enmarcar la mirada. Al tratarse de una opción ligera, no requiere utilizar una gran cantidad de cabello para conseguir el efecto deseado.

Cortes de cabello para pelo finito.

3. Bob corto con flequillo abierto

Los flequillos abiertos son otra de las alternativas que pueden favorecer especialmente al cabello fino. Al quedar separados en la zona central y caer hacia los laterales, permiten conservar una mayor cantidad de cabello en la parte frontal y aportan movimiento alrededor del rostro. Combinado con un bob corto y de líneas definidas, el resultado es una melena que puede parecer más compacta y con mayor cuerpo, sin necesidad de recurrir a demasiadas capas.