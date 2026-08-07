Por qué la inteligencia artificial y la ciberseguridad se convirtieron en la máxima obsesión de los ejecutivos

Hace apenas dos años, la ciberseguridad era la respuesta automática cuando se le preguntaba a un ejecutivo de tecnología cuál era su prioridad número uno. Ese orden acaba de cambiar, y los números lo confirman con contundencia.

Según la encuesta anual de líderes de tecnología de Gartner, realizada entre 1.400 ejecutivos de TI, "operacionalizar la inteligencia artificial" desplazó a la ciberseguridad como la principal prioridad funcional para 2026. La IA venía escalando posiciones año a año: pasó del cuarto lugar en 2024 al primero este año, después de cuatro años consecutivos en los que la ciberseguridad lideraba el ranking sin discusión.

La ansiedad de los CEO por la inteligencia artificial

La 29ª Encuesta Global de CEO de PwC, realizada entre 4.454 líderes de 95 países, muestra el otro lado de la moneda: apenas el 30% de los CEO se dice confiado en el crecimiento de ingresos para 2026, la cifra más baja en cinco años y muy por debajo del 56% registrado en 2022. Buena parte de esa incertidumbre tiene que ver con que la inversión en IA todavía no se traduce en resultados financieros parejos para la mayoría de las empresas, mientras un grupo reducido que sí logró escalarla bien le saca ventaja al resto.

Por qué la ciberseguridad no afloja

El informe Digital Trust Insights 2026 de PwC, con 3.887 ejecutivos de negocio y tecnología de 72 países, encontró que el riesgo cibernético ya está entre las principales amenazas para las empresas: el 31% de los CEO dice estar altamente expuesto a una pérdida financiera significativa por ciberataques, contra el 24% del año anterior. Solo el 6% de los líderes de seguridad se considera "muy capaz" de enfrentar todas las áreas de riesgo evaluadas, y la mitad admite que carece de experiencia suficiente en IA aplicada a la ciberdefensa.

Qué pasa puntualmente en México

Según el reporte de KPMG sobre empresas familiares 2026, el 49% de las compañías en México considera a la ciberseguridad un riesgo crítico que exige gestión integral, y el 25% ya sufrió algún incidente. La gobernanza de IA también escaló en la agenda de los directorios locales: el 48% la ubica entre sus principales prioridades para los próximos doce meses, por encima del 45% a nivel global. Aun así, la adopción real todavía es incipiente: solo el 16% de las empresas mexicanas escaló el uso de IA a nivel organizacional, frente al 20% del promedio mundial.