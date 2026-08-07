De qué juega Thiago Messi, el hijo mayor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

El apellido Messi genera expectativas en cualquier cancha del mundo. Por eso, cada aparición de Thiago Messi, el hijo mayor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, despierta el interés de los fanáticos del fútbol, que siguen de cerca sus primeros pasos en las divisiones juveniles del Inter Miami. El adolescente nacido en el 2012 es observado de manera lógica por lo que ha generado su padre a lo largo de más de dos décadas.

Aunque apenas está comenzando su formación deportiva, Thiago ya participa en torneos con las inferiores del club estadounidense y suele ser protagonista por su talento y visión de juego. En las últimas semanas, incluso circularon rumores sobre un supuesto regreso a Barcelona para incorporarse a La Masía, versiones que fueron rápidamente desmentidas por Lionel Messi.

De qué juega Thiago Messi, el hijo mayor de Lionel

Thiago Messi juega como mediocampista ofensivo, una posición en la que se destaca por su capacidad para organizar el juego, asistir a sus compañeros y llegar al área rival. A diferencia de su padre, que desarrolló gran parte de su carrera como delantero o extremo, el hijo mayor del capitán de la Selección argentina se desempeña unos metros más atrás, con mayor participación en la creación de las jugadas.

En los equipos juveniles del Inter Miami suele actuar como enganche o volante ofensivo, aprovechando su buena técnica, visión de juego y precisión en los pases. Su función principal consiste en conectar el mediocampo con el ataque, distribuir la pelota y generar situaciones de peligro, aunque también tiene llegada al gol cuando encuentra espacios cerca del área rival.

El rumor de un acercamiento a Barcelona

Los rumores sobre un posible regreso del apellido Messi al Barcelona a través de Thiago, el hijo mayor de Lionel Messi, quedaron rápidamente desactivados por el propio capitán de la Selección argentina. En los últimos días comenzaron a circular versiones que aseguraban que el joven futbolista dejaría las inferiores del Inter Miami para incorporarse a La Masía, la reconocida cantera del club catalán donde su padre inició una carrera histórica.

Sin embargo, Lionel Messi fue consultado sobre esa posibilidad a su llegada al estadio del Inter Miami y respondió con una sola palabra. Ante la pregunta de un periodista sobre si Thiago se marcharía al Barcelona, el rosarino contestó de manera tajante: "No". Con esa breve declaración puso fin a las especulaciones y dejó en claro que su hijo continuará su proceso de formación en el conjunto estadounidense.