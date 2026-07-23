Cómo juegan los hijos de Lionel Messi: en qué puesto se destacan Thiago, Mateo y Ciro

Leo Messi con sus hijos y esposa.

Desde hace años, cada aparición pública de los hijos de Lionel Messi despierta curiosidad sobre cuáles serán sus reales capacidades en el fútbol, donde su papá es el mejor. Thiago, Mateo y Ciro crecieron rodeados de pelotas, entrenamientos y estadios, por lo que no sorprende que los tres hayan heredado la pasión por el deporte que convirtió a su padre en una leyenda.

Aunque todavía son chicos, los videos de sus partidos en las divisiones infantiles de Inter Miami generan repercusión en las redes sociales. Ahora fue el propio capitán de la Selección Argentina quien reveló cómo juegan cada uno de sus hijos, cuáles son sus principales características dentro de la cancha y qué futbolistas siguen con atención.

Cómo juegan los hijos de Messi

En una entrevista con Simplemente Fútbol, Messi contó que los tres disfrutan del fútbol, aunque evitó responder cuál considera que tiene mejores condiciones. "Lo que pasa es que ven todo ahora y si llego a nombrar a uno después me van a decir '¿por qué dijiste el nombre de él?'. Prefiero guardármelo y no decir nada", expresó entre risas. El rosarino explicó que el fútbol ocupa buena parte del día a día de sus hijos. "Están todo el día con la pelota, disfrutan de jugar", afirmó, antes de remarcar que cada uno tiene un estilo completamente diferente dentro del campo de juego.

Sobre Thiago, el mayor de los tres con 12 años, Messi aseguró que se destaca por su capacidad para organizar el juego. "Thiago es más pensante, más organizador, más medio", describió, dejando en claro que su hijo mayor se siente cómodo como mediocampista, participando en la construcción de las jugadas y distribuyendo el balón.

Leo Messi acompañado por su familia

En cambio, Mateo, de nueve años, tiene características mucho más ofensivas. Según explicó el capitán argentino, "sí es más delantero, le gusta hacer goles y estar cerca del arco, es inteligente para jugar". Su perfil apunta a un atacante con olfato goleador y buena lectura de los espacios, una combinación que suele llamar la atención en las categorías infantiles.

El menor de la familia, Ciro, de siete años, también tiene un estilo bien definido. Messi lo describió como un futbolista desequilibrante: "Es más explosivo, más encarador, más uno contra uno. Más de hacer su jugada". Sus características lo muestran como un jugador que busca constantemente el duelo individual y el desborde.

Las influencias de Thiago, Mateo y Ciro Messi

Durante la entrevista también surgió una pregunta inevitable: qué futbolistas siguen los hijos del campeón del mundo. Lejos de limitarse a observar a su padre, Messi contó que consumen fútbol de todas las ligas y conocen a las principales figuras internacionales. "Miran todo, conocen a todos. Te hablan de Mbappé, Vinicius, Haaland, Lewandowski, Lamine", reveló.

Incluso, explicó que su interés por el deporte va más allá del fútbol. "Van siguiendo a todos sin querer parecerse, pero sí que saben todo. Hasta del fútbol americano saben todo. La otra vez tuvimos la suerte de estar en el Super Bowl y fue una experiencia hermosa, lo disfrutaron, conocían a todos los jugadores. El estar acá y poder hacer cosas, es muy lindo", destacó.