La actividad metalúrgica no encuentra piso y se desplomó casi 5% en junio

La actividad metalúrgica sigue en crisis y profundizó su caída en junio, con una contracción del 4,6% frente al mismo mes del año pasado y una baja del 0,3% respecto de mayo, según el último informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

Con este resultado, el sector acumuló una caída del 5,7% durante los primeros seis meses de 2026 y no logró mostrar señales de recuperación. El uso de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 40,8%, 5,1 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado un año atrás. Esto implica que seis de cada diez máquinas permanecieron paradas.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, señaló que “la nueva variación mensual refleja que la recuperación de la actividad continúa en un terreno de clara incertidumbre, evidenciado en el uso de la capacidad instalada que continúa en niveles reducidos para el sector”.

Del Re advirtió además que “la baja demanda en los diferentes segmentos de actividad está afectando negativamente al sector metalúrgico, generando dificultades para muchas empresas.

En ese marco, el titular de ADIMRA reclamó medidas oficiales que impulsen la recuperación del sector: "Debido a este escenario, resulta imprescindible promover herramientas que apuntalen la inversión y la producción para poder sostener el empleo a lo largo de toda la cadena industrial”.

Cuánto cayó la actividad metalúrgica en cada sector y provincia

El retroceso alcanzó a casi todos los rubros que integran la industria metalúrgica. La mayor caída interanual se registró en Fundición, con una baja del 9,4%, seguida por Otros Productos de Metal, que disminuyó 9%. También retrocedieron Carrocerías y Remolques, con una contracción del 6,7%; Bienes de Capital, con 5,9%; Equipamiento Médico, con 4,8%; Equipos y Aparatos Eléctricos, con 3,1%; y Autopartes, con 2,8%.

Carrocerías y Remolques volvió así a mostrar una tendencia descendente luego de los incrementos registrados durante los meses anteriores. La única excepción fue Maquinaria Agrícola, que presentó un crecimiento del 3,6% respecto del indicador previo.

El deterioro de la actividad se replicó en todas las principales provincias metalúrgicas. Córdoba registró una caída interanual del 5,7%; Buenos Aires, del 5,6%; Entre Ríos, del 4,5%; Mendoza, del 3,2%; y Santa Fe, del 1,2%.

La situación también impactó sobre el empleo, que disminuyó 2,3% frente a junio del año pasado y 0,2% en comparación con mayo. Las expectativas empresariales se mantuvieron débiles: seis de cada diez compañías no prevén cambios positivos en su producción durante los próximos tres meses.