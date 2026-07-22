Milei diagrama un Poder Judicial a su medida. REUTERS/Agustin Marcarian.

El gobierno de Javier Milei oficializó una masiva cantidad de designaciones para cubrir vacantes clave en la estructura del Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público. A través de una extensa andanada de decretos publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo concretó el nombramiento de jueces de cámara, vocales, fiscales y defensores oficiales, en lo que representa un movimiento estratégico para ocupar casilleros vacantes en tribunales de la Capital Federal y diversas provincias.

Esta aceleración en la ocupación de cargos, que se produce tras obtener los acuerdos correspondientes en el Senado, evidencia la urgencia oficial por normalizar el funcionamiento de fueros sensibles, aunque también despierta interrogantes sobre la búsqueda de una estructura judicial más afín a su agenda de reformas oficialistas.

Un despliegue de designaciones que alcanza fueros estratégicos en todo el país

En la Capital Federal, se destacan nombramientos en tribunales orales criminales, como los de los doctores Juan Carlos Riccardini y Mariano Adolfo Klumpp en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9, y de Paula Vanesa Romeo en el N° 18.

Sin embargo, la mayor concentración de nuevas caras se dio en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, un área históricamente mirada con lupa por el sector empresarial y el actual oficialismo, donde fueron designados Claudio Fabián Loguarro (Sala III), Marina Edith Pisacco (Sala VI), Diego Javier Tula (Sala II), María Claudia Jueguen (Sala X) y Diego Fernando Manauta (Sala V). En un contexto donde el gobierno impulsa reformas laborales profundas, el perfil de estos nuevos integrantes de la Cámara será determinante para la interpretación de la nueva normativa.

El mapa judicial del interior se completó con designaciones en la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, con la doctora María Virginia Ise, y en la de Salta, con Santiago French. Asimismo, se cubrieron puestos en tribunales orales federales de Tucumán, con Ángel Roger Luna Roldán y Pablo Roberto Toledo; de Posadas, con Ruth María Ponce de León; y de San Martín, con Bernardo María Rodríguez Palma. También se destaca la designación de Santiago José Martín como vocal en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. En jurisdicciones de primera instancia, sobresale el nombramiento de Juan Tomás Rodríguez Ponte en el estratégico Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.

Por el lado del Ministerio Público, los decretos firmados por Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, también cubrieron flancos importantes. Se oficializaron los nombramientos de Amanda Espino como defensora pública oficial ante los tribunales orales de la Capital y de María Laura Irastorza como defensora pública de víctimas en Río Negro.

En cuanto a los fiscales, se confirmaron figuras de peso regional como Patricio Nicolás Sabadini en Resistencia, Fernando Gabriel Alcaraz en Mendoza, Hugo Daniel Froy en Paso de los Libres y Juan Marcelo Burella Acevedo en Corrientes. Este despliegue masivo sugiere una intención deliberada de cerrar frentes abiertos en la justicia federal y asegurar que los engranajes del sistema operen bajo las condiciones establecidas por la gestión libertaria.