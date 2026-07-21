Quiénes son los jugadores que no volvieron a Argentina tras la final del Mundial 2026

Quiénes son los jugadores que no vuelven a la Argentina tras la final del Mundial 2026.

La Selección Argentina regresó al país luego de caer por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La delegación inició el viaje de regreso hacia Buenos Aires después de lo que representa un duro golpe por haber perdido el último encuentro y no poder defender el título, pero tras una Copa del Mundo histórica donde se alcanzó la séptima final en la historia del país en este certamen y con una heroica victoria 2 a 1 ante Inglaterra en la semi.

Sin embargo, el vuelo no contó con el plantel completo. Tal como informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), varios futbolistas no regresaron a Ezeiza y partieron directamente desde Estados Unidos hacia otros destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones. El caso más resonante es el de Lionel Messi, pero como él huno otros que por distintos compromisos personales y deportivos no pudieron decir presente.

Los jugadores que no volvieron a Argentina tras la final del Mundial 2026

El capitán de la Selección viajó desde Nueva York hacia Miami acompañado por Rodrigo De Paul. Además, otros ocho futbolistas tampoco abordaron el vuelo rumbo a Buenos Aires. Ellos fueron Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, José Manuel López y Juan Musso también emprendieron viaje hacia distintos destinos para sumarse a sus respectivos clubes o iniciar el período de vacaciones tras la exigente competencia mundialista.

En cambio, el resto del plantel sí regresó con la delegación encabezada por Lionel Scaloni. Entre los futbolistas que aterrizarán en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se encuentran Emiliano "Dibu" Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cristian "Cuti" Romero, Lautaro Martínez, Nahuel Molina, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Nicolás Otamendi, además del cuerpo técnico y las autoridades de la AFA.

La albiceleste dejó todo en estos ocho partidos de Mundial.

El mensaje de la AFA tras la final

La AFA compartió un mensaje de agradecimiento, una vez consumada la derrota en la final, en donde dio gracias "a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026. En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final".

"Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado", resaltó el posteo.