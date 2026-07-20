Se filtró quién se va de Gran Hermano hoy lunes 20 de julio 2026: el nuevo participante eliminado

Se conoció quién se va de Gran Hermano hoy lunes 20 de julio, según las encuestas.

La expectativa crece entre los seguidores de Gran Hermano de cara a una nueva gala de eliminación. Con una placa integrada por seis participantes y encuestas que ya marcan una tendencia, las especulaciones sobre quién abandonará la casa este lunes 20 de julio de 2026 dominan las redes sociales y los debates entre fanáticos.

Cómo quedó la placa de nominados en Gran Hermano

La nueva semana de Gran Hermano llega con una definición que podría modificar por completo la dinámica del juego. Luego de las nominaciones y movimientos estratégicos dentro de la casa, seis jugadores quedaron expuestos al voto del público.

La placa de nominados está integrada por:

Emanuel Di Gioia

Yisela “Yipio” Pintos

Sebastián "Cola" Almeida

Solange "Sol" Abraham

Yanina Zilli

Matías Hanssen

Cada uno de ellos afronta una de las instancias más decisivas de la competencia, en una semana donde el voto negativo vuelve a ser determinante para el futuro de los participantes.

Seis participantes quedaron nominados y esperan la decisión del público en una de las galas más importantes de la semana.

Las encuestas anticipan una fuerte tendencia en Gran Hermano

Como ocurre habitualmente antes de cada eliminación, las encuestas realizadas por cuentas especializadas comenzaron a reflejar la opinión de los seguidores del reality. Uno de los relevamientos que más repercusión genera es el de la cuenta GH Encuestas en la red social X. Allí, los resultados muestran una diferencia considerable entre los participantes más comprometidos de la placa.

Según los sondeos que circulan durante las horas previas a la gala, Solange "Sol" Abraham lidera la intención de voto negativo con un 41% . Detrás aparece Emanuel Di Gioia , quien también acumula una cantidad importante de votos en contra.

. Detrás aparece , quien también acumula una cantidad importante de votos en contra. Aunque estas mediciones no tienen validez oficial ni representan el resultado definitivo de Telefe, históricamente han servido como una referencia para anticipar tendencias y posibles desenlaces dentro del programa.

Quién se va de Gran Hermano, según las encuestas y sondeos

De acuerdo con los números difundidos en redes sociales, la participante que corre más riesgo de abandonar la casa es Solange "Sol" Abraham .

. La diferencia observada en las encuestas la ubica como la principal candidata a convertirse en la nueva eliminada de Gran Hermano este lunes 20 de julio. Sin embargo, la distancia con algunos de sus compañeros podría modificarse en las últimas horas , especialmente considerando la intensa actividad de los fandoms y las campañas de votación.

este lunes 20 de julio. Sin embargo, la distancia con algunos de sus compañeros , especialmente considerando la intensa actividad de los fandoms y las campañas de votación. Por ese motivo, hasta que Santiago del Moro anuncie el resultado oficial durante la transmisión en vivo, el desenlace permanecerá abierto.

Las encuestas realizadas por cuentas especializadas en redes sociales reflejan una clara tendencia entre los seguidores del reality.

Cómo votar en Gran Hermano esta semana

La producción del reality mantiene habilitados distintos mecanismos para que el público pueda participar de la definición.

Las opciones disponibles para emitir el voto son:

Enviar un SMS con la palabra GH al 9009.

Escanear el código QR que aparece en pantalla durante las emisiones de Telefe.

Ingresar al sitio web oficial de GH Global.

Utilizar aplicaciones autorizadas, entre ellas Pago Después.

Es importante tener en cuenta que la modalidad de votación cambia según la instancia del juego. En algunas semanas el voto es positivo, mientras que en otras se utiliza el voto negativo.

En esta oportunidad, el sistema vigente es el voto negativo, por lo que los espectadores deben elegir al participante que desean eliminar de la casa.

Una gala clave para el futuro del reality

La eliminación de este lunes podría generar un fuerte impacto en la convivencia y en las alianzas que se vienen construyendo dentro de Gran Hermano. Con el tramo decisivo cada vez más cerca, cada salida modifica el equilibrio de fuerzas y obliga a los jugadores a replantear sus estrategias.

Mientras las encuestas apuntan a Solange "Sol" Abraham como la participante con mayores posibilidades de abandonar el programa, la última palabra la tendrá el público mediante la votación oficial. La gala promete tensión, expectativa y un resultado que podría cambiar el rumbo de la competencia.