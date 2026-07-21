Milei, tras la final del Mundial 2026: "Los jugadores decidieron no hacer festejos"

El presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno les ofreció a los jugadores de la Selección Argentina "seis posibles distintos festejos", pero los representantes de la Albiceleste "decidieron no hacer festejos", después de la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026.

"A los jugadores se les dio la opción de seis posibles distintos festejos", contó Milei en diálogo con La Nación Más. "Frente a la tristeza que les ha causado no haber ganado el partido final decidieron no hacer festejos", agregó.

El domingo, el jefe de Estado había anunciado que decretaría feriado nacional "en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar". Sin embargo, ante la confirmación del Presidente del que no habrá festejos, la opción del feriado parece haberse diluido. "El ocio y los festejos son parte de la vida del ser humano también. Uno no es una máquina que trabaja 24 horas por día todos los días", explicó al justificar su decisión.

Milei opinó que la llegada de la Selección a una nueva final es "un evento extraordinario". "Además, se lo planteó en términos condicionales a la decisión de los jugadores, que son dignos de un homenaje por las alegrías que han dado al pueblo argentino en los últimos 16 años", insistió. "Son 195 países en el Mundo. Un puñado participa del Mundial y del Mundial Argentina llegó a estar en la final. Entre los dos mejores. Después tuvo un día oscuro y la suerte y el fútbol no lo acompañó, pero también contra un gran rival", añadió.

La perseverancia de la Selección Argentina

En otro pasaje de la entrevista, el Presidente elogió el desempeño de la Selección, que llegó a la final por segundo Mundial consecutivo. "Han tenido una posición y unas actitudes siempre mesuradas, hasta en momentos en los que el árbitro ha tenido comportamientos no correctos para con el seleccionado argentino en algunos partidos han reaccionado de una manera muy mesurada y prolija", consideró.

"Este domingo el partido nos fue muy adverso. Aún así, en los últimos minutos Argentina pudo haberlo empatado, a pesar de que el transcurso del partido no fue nada favorable para Argentina", siguió y opinó: "Las personas que han jugado al fútbol saben que un día uno se puede levantar bien y otro no, y eso puede tener consecuencias sobre el resultado". "Además, Argentina arrastraba temas físicos significativos y perdió contra un enorme rival", sentenció.