Wanda Nara conmocionó a todos tras los nuevos detalles sobre el robo que sufrió: "Mi mamá estaba ahí"

Wanda Nara reveló nuevos detalles sobre el robo que sufrió.

Wanda Nara comentó en sus redes sociales que el domingo, mientras Argentina disputaba la final del Mundial contra España, fue víctima de un robo en su casa. "Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán", comentó en historias de Instagram la mediática, quien además reveló: "Mis hijos están bien a pesar del gran susto".

"Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos", continuó, agradeciendo "a la policía" que en su debido momento estuvo "en mi casa cuidando de mis hijos". "Maxi (López) y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia”, concluyó. Tras lo ocurrido, surgieron nuevos detalles mediante la propia Wanda.

Una de las historias publicadas por Wanda Nara tras el robo que sufrió.

Los nuevos detalles sobre el robo sufrido por Wanda Nara

Guido Záffora reveló en DDM que mantuvo una conversación con la conductora de MasterChef Celebrity, en la cual ella le contó angustiada que su mamá "estaba ahí, los empleados y los nenes se tuvieron que encerrar en un baño" y que "los ladrones fueron directo a la habitación", a la cual "es muy difícil de llegar, porque la casa es muy grande y tiene muchas habitaciones".

Seguido a ello, el periodista explicó que "los chicos ven a estos malhechores y se encierran en un baño". Con respecto a la investigación, expuso: "Me dice que la policía está investigando con la ayuda de las cámaras. Ella las entrega. La policía sospecha del entorno. Le robaron relojes, pasaportes, permisos de viajes y objetos de valor, carteras, bolsos". Para cerrar, con relación a eso último, indicó: "Me dice que el detalle que llamó la atención a la policía es que sabían perfectamente dónde estaban las cosas y por las cámaras se ve cómo estos hombres encapuchados controlaban y miraban a sus hijos, que estaban mirando el partido a los gritos".