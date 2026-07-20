Según las autoridades locales, una densa columna de humo se eleva tras los ataques con drones ucranianos en Podolsk, región de Moscú, Rusia

​Ucrania lanzó durante la noche 400 drones contra Moscú y sus alrededores, ‌lo que causó ‌dos heridos y varios edificios en llamas, informaron este lunes las autoridades rusas.

"Durante la noche, las fuerzas de defensa aérea y los sistemas de guerra electrónica repelieron un ataque con drones contra la región de ​Moscú. Las ⁠principales consecuencias se registraron en Podolsk, Domodedovo ‌y el distrito de Odintsovo", ⁠escribió Andréi Vorobiov, el ⁠gobernador de la región de Moscú, en la aplicación de mensajería Telegram.

Vorobiov señaló que dos ⁠personas resultaron heridas y que varias ​infraestructuras civiles se incendiaron y ‌sufrieron daños.

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El alcalde de ‌Moscú, Serguéi Sobianin, señaló que se ⁠lanzaron más de 400 "drones enemigos" contra la región de Moscú entre las 20:30 (1730 GMT) y las 5:00 (0200 GMT).

La mayoría fueron ​neutralizados ‌por los sistemas de defensa aérea a larga distancia, incluidos 85 que fueron destruidos mientras se acercaban a la capital rusa.

Wildberries, el mayor minorista ⁠en línea de Rusia, informó el lunes de que su centro logístico en el distrito de Podolsk había sido evacuado como medida de precaución, pero que posteriormente reanudó sus operaciones normales.

El sábado, una serie de ataques con ‌drones ucranianos causó la muerte de siete trabajadores del almacén de Wildberries e hirió a decenas más, mientras que otro ataque provocó un incendio en un depósito de ‌petróleo en la región de Moscú.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que los sistemas de defensa ‌aérea habían ⁠derribado 381 drones ucranianos sobre regiones rusas y sobre el mar ​Negro y el mar de Azov durante la noche.

Con información de Reuters