Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este lunes
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 4 minutos
Arranca el lunes con frío intenso y alta humedad en Capital Federal
Buenos días desde Capital Federal. El Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 8 grados a las 05:00, con una sensación térmica de 6°C que acentúa el frío matinal. El cielo se presenta parcialmente nuboso y la humedad del 89% hace que el aire se sienta más denso.
La probabilidad de lluvia es nula, así que quienes salgan temprano pueden dejar el paraguas en casa. La visibilidad es óptima (35 km), aunque la nubosidad alcanza el 86%. El viento medio sopla a 12 km/h, con ráfagas de hasta 27 km/h, que suman un plus de frío. La presión atmosférica se ubica en 1011 hPa y no hay niebla en la ciudad.
La cota de nieve se mantiene a 3000 metros, lejos de la superficie. Para las próximas horas, el pronóstico del tiempo indica que la mañana seguirá fría y despejándose lentamente. Mantenete abrigado y seguí esta actualización en vivo.
Hace 18 minutos
Arranca el lunes con 8° y nubes en Buenos Aires
Buenos Aires amanece con un clima fresco y despejado a medias. Según la actualización de las 04:00, el Servicio Meteorológico Nacional reporta nubes y claros y una temperatura de 8°C en Capital Federal. La sensación térmica es de apenas 6°C debido a la humedad del 89%.
La probabilidad de lluvia es nula (0%), por lo que no se esperan precipitaciones en las próximas horas. El viento sopla con una velocidad media de 14 km/h y ráfagas de hasta 32 km/h, lo que refuerza la sensación de frío. La visibilidad es buena, con 35 km de alcance.
El punto de rocío se ubica en 6°C y la presión atmosférica en 1011 hPa. La nubosidad alcanza el 53% y la cota de nieve se encuentra a 3100 metros. Un inicio de jornada ideal para abrigarse bien.
Hace 1 hora
Madrugada fresca y nublada en Capital Federal: 8°C con sensación térmica de 6°C
Arrancamos el lunes con un cielo que juega al escondite: nubes y claros dominan la madrugada porteña. A las 4 de la mañana, el termómetro del Servicio Meteorológico Nacional marca 8°C en Capital Federal, aunque la sensación térmica de 6°C recuerda que el invierno está firme.
La humedad del 89% le da un toque húmedo al ambiente, pero la probabilidad de lluvia es 0%, así que no hacen falta paraguas. El viento sopla a 14 km/h, con ráfagas de hasta 32 km/h, suficiente para que abrigarse sea la regla.
La visibilidad es excelente: 35 km, ideal para los que madrugan. La presión atmosférica se ubica en 1011 hPa, estable. Sin niebla a la vista, y la cota de nieve bien arriba, a 3100 metros.
Hace 1 hora
Madrugada fresca con nubes y claros: 8°C y sensación de 6°C en la Ciudad
Arrancamos el día en la Ciudad de Buenos Aires con una madrugada fresca y el cielo presentando nubes y claros. Según el registro oficial de las 04:00, el termómetro marca 8°C, pero la sensación térmica desciende a 6°C debido a la humedad del 89% y un viento medio de 14 km/h. No se esperan lluvias, ya que la probabilidad es del 0%, ideal para quienes madrugan para hacer actividad al aire libre.
La visibilidad es excelente, alcanzando los 35 km, y no hay niebla. Las ráfagas de viento pueden alcanzar los 32 km/h, por lo que conviene llevar una campera si salís temprano. La presión atmosférica es de 1011 hPa y la cota de nieve se ubica en 3100 metros, sin riesgo de precipitaciones invernales en la ciudad.
Hace 1 hora
Arranca la semana con nubes y claros y 8°C en Capital Federal
Buenos Aires arrancó el lunes con un cielo partido: nubes y claros dominan la madrugada porteña. A las 04:00, el termómetro marcó 8°C en la Ciudad, aunque la sensación térmica cayó a 6°C por la combinación de humedad al 89% y un viento medio de 14 km/h que en ráfagas alcanza los 32 km/h.
Con 0% de probabilidad de lluvia y una visibilidad de 35 km, la jornada se presenta estable. La presión atmosférica se ubica en 1011 hPa y el punto de rocío en 6°C, lo que explica esa sensación de frío húmedo. No se registra niebla y la cota de nieve está a 3100 metros.
Un inicio de semana fresco y tranquilo, ideal para quienes salen temprano. Seguí acá el pronóstico del tiempo en vivo de la mano del Servicio Meteorológico Nacional.
Hace 1 hora
Cielo cubierto y 8°C: arrancamos la madrugada en Buenos Aires
La madrugada porteña arranca con cielo cubierto y una temperatura de 8°C. La sensación térmica es aún más baja, ubicándose en 6°C debido a la combinación de humedad elevada (88%) y vientos que soplan a 17 km/h, con ráfagas de hasta 36 km/h.
La probabilidad de lluvia es nula, pero la nubosidad alcanza el 97%, lo que mantiene un ambiente gris y fresco. La visibilidad es buena, de 35 km, y la presión atmosférica se sitúa en 1010 hPa. No se reporta niebla.
Para quienes madrugan, se recomienda abrigarse bien, ya que el viento hace que la sensación térmica sea más fría. El punto de rocío está en 7°C, indicando aire húmedo. La cota de nieve se encuentra en 3200 metros, sin afectar la ciudad.
Hace 2 horas
Madrugada con cielo cubierto y 8°C: el frío se instala en Capital Federal
La Capital Federal amanece con cielo cubierto y una temperatura actual de 8°C, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es de 6°C debido a la humedad del 88% y el viento que sopla a 17 km/h, con ráfagas que alcanzan los 36 km/h.
A pesar de la alta nubosidad (97%), la probabilidad de lluvia es del 0% y no se reporta niebla. La visibilidad es de 35 kilómetros y la presión atmosférica se ubica en 1010 hPa. La cota de nieve está en 3200 metros.
El Servicio Meteorológico Nacional indica una jornada que se mantendrá mayormente cubierta, con poco cambio en las temperaturas durante la madrugada. Se recomienda abrigarse bien si salen a la calle.
Hace 2 horas
Arrancó el lunes con cielo cubierto y 8°C en Capital Federal
Este lunes arranca con cielo cubierto y una temperatura de 8°C en la Capital Federal, según el último reporte de las 03:00. La sensación térmica es aún más baja: apenas 6°C, por lo que quienes salgan muy temprano sentirán el frío.
La humedad trepa al 88% y la nubosidad alcanza el 97%, aunque la probabilidad de lluvia es 0%. El viento medio sopla del sector a 17 km/h, con ráfagas que pueden llegar a los 36 km/h, sumando un factor extra de enfriamiento.
La presión atmosférica se ubica en 1010 hPa y el punto de rocío en 7°C, indicando aire húmedo pero sin condensación activa. La visibilidad es de 35 km y, pese a la alta nubosidad, no se reporta niebla. La cota de nieve está en los 3200 metros, así que las nevadas solo se esperan en zonas altas de la provincia.
En resumen, estamos ante una mañana fría y cubierta, con vientos que acentúan el frío. Ideal para abrigarse bien si tenés que salir antes del amanecer. Seguí este liveblog para conocer las próximas actualizaciones del tiempo en Buenos Aires.
Hace 2 horas
Madrugada cubierta y fría en Capital Federal: sensación térmica de 6°C
Arrancamos la semana con una madrugada cubierta y fría en la Ciudad de Buenos Aires. Según el registro oficial de las 03:00, el termómetro marcó 8°C, aunque la sensación térmica cayó a 6°C por el viento que sopla del sector sur a 17 km/h con ráfagas de hasta 36 km/h.
La humedad es alta, del 88%, y el cielo permanece prácticamente tapado con un 97% de nubosidad. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es nula en este momento. La visibilidad es buena, de 35 km, y no se registra niebla. La presión atmosférica se ubica en 1010 hPa, mientras que la cota de nieve está muy alta, a 3200 m.
Si salís temprano, abrigate bien: la combinación de cielo cubierto y viento hace que la temperatura real sea más baja de lo que marcan los termómetros. Seguí acá el minuto a minuto del clima en Capital Federal.
Hace 19 horas
Cómo estará el clima en Buenos Aires en la final de la Copa: lluvia y frío toda la jornada
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
Sur de China se prepara para más lluvias; sigue búsqueda tras deslizamiento de tierra en Chongqing
Imagen de archivo de las piernas de una persona que camina bajo un fuerte aguacero en Pekín, China.
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Así estará el clima durante la final del Mundial en Nueva York
El pronóstico anticipa una tarde cálida, sin lluvias y con una mejora en la calidad del aire para la final del Mundial en el área de Nueva York.
Pronóstico en Nueva York: cómo va a estar el tiempo durante la final del Mundial.
14:55 | 18/07/2026
A qué hora llegan las tormentas al AMBA y qué va a pasar el domingo de la final
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 18 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
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Alerta por un satélite que dejó de funcionar y daba datos clave del clima en Argentina
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Alerta por granizo en el AMBA: qué localidades y barrios están afectadas por tormentas
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 17 de julio
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Drástico cambio de clima: de los 23 grados a las ráfagas y lluvias sin escalas
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 15 de julio
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Chau frío: confirman hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas
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