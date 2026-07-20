Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este lunes

Buenos días desde Capital Federal. El Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 8 grados a las 05:00, con una sensación térmica de 6°C que acentúa el frío matinal. El cielo se presenta parcialmente nuboso y la humedad del 89% hace que el aire se sienta más denso.

La probabilidad de lluvia es nula, así que quienes salgan temprano pueden dejar el paraguas en casa. La visibilidad es óptima (35 km), aunque la nubosidad alcanza el 86%. El viento medio sopla a 12 km/h, con ráfagas de hasta 27 km/h, que suman un plus de frío. La presión atmosférica se ubica en 1011 hPa y no hay niebla en la ciudad.

La cota de nieve se mantiene a 3000 metros, lejos de la superficie. Para las próximas horas, el pronóstico del tiempo indica que la mañana seguirá fría y despejándose lentamente. Mantenete abrigado y seguí esta actualización en vivo.