Alerta por un satélite que dejó de funcionar: daba datos clave del clima en Argentina y toda esta información está en juego

"Debido a un inconveniente técnico con el satélite GOES-19 informado por la NOAA, las imágenes satelitales en tiempo real no se encuentran disponibles. Volverán a estar operativas tan pronto como sea posible. Sepan disculpar las molestias ocasionadas", dice un mensaje del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su sitio web. El mencionado satélite es una herramienta clave para predecir el clima y su falla se produjo en un momento crítico, cuando se esperan lluvias y nevadas en la zona cordillerana. Por el momento no se detalló cuál fue el inconveniente técnico ni cuándo volverá a estar operativo. Al parecer dejó de funcionar este miércoles.

El satélite, operado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, funciona desde su posición geoestacionaria a 35.600 kilómetros de la Tierra, justo sobre el ecuador y a 75,2° de longitud oeste. Desde allí, provee datos clave para monitorear fenómenos meteorológicos que afectan directamente a la Argentina. Se trata de un satélite meteorológico que observa continuamente la Tierra para monitorear nubes, tormentas y condiciones atmosféricas casi en tiempo real. Entró en servicio en abril de 2025 y proporciona datos críticos para entender el clima y el tiempo en el hemisferio occidental. Antes de este satélite, se usaba el GOES-16 para el mismo fin.

El impacto de la falla en el monitoreo climático

Según el SMN, el GOES-19 es la principal herramienta para observar tormentas, frentes fríos, incendios forestales, erupciones volcánicas y hasta ríos atmosféricos que impactan en el territorio nacional. Su capacidad para seguir en tiempo real estos eventos es crucial para la prevención y gestión de emergencias climáticas en todo el país. Entre las mejoras respecto a su antecesor, el GOES-16, incorporó un coronógrafo solar, un instrumento que permite estudiar el plasma del Sol. Ese coronógrafo supervisa la corona solar cada 15 minutos, mejorando la predicción de eventos meteorológicos espaciales que impactan en la Tierra.

Al igual que los otros satélites de este tipo, el GOES-19 ofrece imágenes en alta resolución, tanto visibles como infrarrojas, mapas en tiempo real de la actividad eléctrica y datos atmosféricos detallados que fortalecen el trabajo diario del SMN y mejoran la precisión de los pronósticos. Su ausencia deja un vacío importante en la capacidad de monitoreo, especialmente en regiones donde no hay radares ni estaciones meteorológicas terrestres.

Qué dice un experto sobre la situación actual

Marcelo Madelón, licenciado en medio ambiente y meteorólogo, explicó a la prensa sobre el problema del radar: "Por suerte tenemos una red de radares en la República Argentina que se han ido colocando en forma paulatina que nos permiten ver las lluvias, nevadas y tormentas. Sin embargo, se está acercando un sistema de lluvias intensas en la parte central de Chile que estarían impactando las próximas horas con abundantes nevadas en la zona cordillerana de Mendoza, San Juan, La Rioja e incluso la cordillera de Catamarca".

"En algunos sectores de la cordillera se espera más de 2 metros de caída de nieve. Nuestros radares no tienen alcance hasta ese sector y tampoco hay estaciones meteorológicas que estén funcionando en este momento en esa parte de la cordillera, con lo cual la ausencia de fotos satelitales es un inconveniente tanto para el oeste de Argentina como para todo lo que es Chile en virtud del acontecimiento meteorológico tan importante que se está comenzando a registrar en este sector de Sudamérica", concluyó el especialista.

La incertidumbre sobre la fecha de restablecimiento

Por el momento, ni el SMN ni la NOAA precisaron cuándo se restablecerá el servicio del GOES-19. La falta de imágenes satelitales en tiempo real complica el monitoreo de fenómenos extremos y obliga a los meteorólogos a recurrir a otras fuentes de información menos precisas. Mientras tanto, los especialistas advierten que la ausencia del satélite podría afectar la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas en la región andina, donde se esperan nevadas de gran magnitud en los próximos días. La comunidad científica y los organismos de gestión de riesgos permanecen atentos a cualquier novedad sobre la recuperación del satélite, que se había convertido en una pieza fundamental para la predicción meteorológica en el hemisferio occidental.