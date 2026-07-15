Knitwear: la tendencia en tejidos que marca la moda del invierno 2026

El knitwear combina abrigo, comodidad y diseño para los días más fríos.

Con la llegada del invierno 2026, las prendas tejidas vuelven a ocupar un lugar central en las colecciones de moda y en el street style. Más allá de proteger del frío, suéteres, cárdigans, chalecos y balaclavas se consolidan como piezas clave para sumar textura, comodidad y personalidad a cualquier look.

La tendencia knitwear de esta temporada se caracteriza por tejidos con apariencia artesanal, siluetas amplias y diseños que priorizan el confort sin dejar de lado el estilo. Los puntos gruesos, los bordados y las superposiciones convierten a estas prendas en una de las apuestas más fuertes del invierno.

Entre las figuras que se sumaron a esta estética aparece la actriz Mica Riera, quien recientemente mostró propuestas basadas en tejidos y prendas de inspiración artesanal, reflejando una tendencia que también gana espacio en las pasarelas y entre las principales marcas de moda.

Virginia Gandola, estilista y productora de moda con más de una década de experiencia en editoriales de renombre, resume el espíritu de esta corriente: “los tejidos se convierten en mucho más que un abrigo: son una declaración de estilo”.

Qué es el knitwear y por qué volvió a ser tendencia

El término knitwear hace referencia a todas las prendas confeccionadas en tejido de punto, tanto de manera artesanal como industrial. La categoría incluye suéteres, poleras, cárdigans, chalecos, vestidos tejidos, bufandas, gorros y balaclavas, entre otras opciones ideales para los meses más fríos.

Su regreso está vinculado con la búsqueda de prendas versátiles, duraderas y atemporales. Además, el auge de la moda consciente impulsó el interés por los procesos artesanales y las piezas de calidad que pueden usarse durante varias temporadas.

Los tejidos artesanales vuelven con fuerza y renuevan los looks de invierno.

Cómo incorporar el knitwear a tus looks de invierno

Una de las principales ventajas del knitwear es su facilidad para adaptarse a distintos estilos. Un suéter oversize puede combinarse con jeans y botas para un outfit relajado, mientras que un cárdigan largo funciona como una capa extra sobre vestidos o conjuntos monocromáticos.

Las balaclavas tejidas también pisan fuerte este invierno, ya que combinan funcionalidad con un toque de tendencia. A eso se suman los chalecos tejidos, ideales para usar sobre camisas o poleras livianas y crear looks en capas.

Los colores neutros siguen siendo los favoritos por su versatilidad, aunque también ganan terreno los tonos intensos, los tejidos con relieve y las combinaciones de puntos que aportan un aire artesanal y contemporáneo.

Consejos para elegir prendas tejidas de calidad

Al momento de sumar una prenda de knitwear al guardarropa, conviene prestar atención a la composición de las fibras. La lana, el algodón y otras fibras naturales suelen ofrecer mayor abrigo, buena respiración y una mejor durabilidad.

También es importante revisar las terminaciones y seguir las recomendaciones de lavado para conservar la forma y la textura de las prendas. Con los cuidados adecuados, un buen tejido puede convertirse en un básico del invierno durante muchos años.