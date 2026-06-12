Ni mocasines ni botas: los 6 zapatos que serán tendencia en 2026

Los zapatos vuelven a ocupar un lugar central en la moda.

La moda otoño-invierno 2026 ya empieza a mostrar cuáles serán los zapatos protagonistas de la temporada. Aunque los mocasines continúan ocupando un lugar destacado entre las preferencias de muchas personas, este año aparecen nuevas opciones que prometen ganar espacio en vidrieras, redes sociales y colecciones de las principales marcas. La comodidad, la versatilidad y la elegancia son los pilares que marcan las tendencias.

A diferencia de otras temporadas donde una única propuesta dominaba el mercado, este invierno ofrece alternativas para distintos estilos y momentos del día. Desde opciones ideales para la oficina hasta modelos pensados para eventos o salidas informales, el calzado se convierte en una pieza clave para construir looks modernos.

Mocasines: el clásico que sigue vigente

Los mocasines vuelven a posicionarse entre los favoritos gracias a su capacidad para combinar practicidad y sofisticación. Este invierno llegan con algunas actualizaciones que los acercan a las tendencias actuales, especialmente a través de suelas más gruesas y diseños renovados.

Su versatilidad permite combinarlos con pantalones de sastrería, jeans rectos e incluso faldas midi. Además, muchas propuestas incorporan medias visibles como parte del estilismo, una tendencia que continúa creciendo durante los meses más fríos.

Pumps y slingback, dos opciones elegantes

Los pumps regresan con fuerza como una de las alternativas más refinadas de la temporada. Este modelo de punta cerrada y taco medio o alto se adapta especialmente bien a contextos laborales y ocasiones formales.

Durante el invierno 2026 se destacan en colores clásicos, pero también en tonos como bordó, marrón chocolate y gris, que aportan un toque actual sin perder elegancia.

Por otro lado, los slingback vuelven renovados. Su característica tira en el talón y el diseño parcialmente descubierto los convierten en una opción sofisticada para quienes buscan un calzado elegante sin recurrir a los tacos tradicionales más altos.

Flats: comodidad para todos los días

Los zapatos chatos continúan consolidándose como una de las elecciones más prácticas de la temporada. La búsqueda de comodidad sigue influyendo en las tendencias de moda y este modelo aparece como una respuesta ideal para la rutina diaria.

Su diseño simple permite combinarlos fácilmente con vestidos largos, pantalones de vestir o jeans. Además, ofrecen una alternativa cómoda sin resignar estilo, algo cada vez más valorado en la moda actual.

Mules: la tendencia que no se va

Los mules lograron mantenerse entre los modelos más buscados durante las últimas temporadas y este invierno no será la excepción. Su diseño abierto en la parte trasera aporta un aire moderno y sofisticado que sigue conquistando a quienes buscan diferenciarse.

En los días más fríos suelen combinarse con medias finas o con pantalones largos que dejan apenas visible el calzado. Esa mezcla entre comodidad y elegancia explica gran parte de su permanencia entre las tendencias.

La temporada ofrece opciones para estilos y ocasiones muy diferentes.

El regreso de los zapatos puntiagudos

Otra de las novedades más destacadas para el invierno 2026 es el regreso de las puntas afiladas. Esta silueta estilizada vuelve a ganar protagonismo tanto en zapatos de taco como en modelos bajos.

Además de aportar elegancia, este diseño genera un efecto visual que alarga la figura y combina especialmente bien con pantalones rectos, conjuntos sastreros y faldas midi.