EA Sports FC 27 ya tiene fecha y portada oficial: el regreso de Mbappé y los cambios en las ligas

Fuente: Digital Trends Español.

EA Sports tardó poco en encontrar su figura para la nueva entrega. Con el Mundial 2026 recién concluido y Mbappé como máximo goleador del torneo con 10 tantos, la elección no sorprende, pero sí tiene peso: el delantero vuelve a la portada del simulador más popular del mercado por primera vez bajo la marca EA Sports FC, después de haber sido imagen de FIFA 21, 22 y 23 antes de la ruptura entre EA y la federación internacional.

Por qué Mbappé y no otro

La lógica de EA Sports es siempre la misma: elegir al jugador en el centro de la conversación global del fútbol. En el caso de Mbappé, el argumento es sólido. Fue máximo goleador de LaLiga EA Sports durante dos temporadas consecutivas, ganó la Bota de Oro de la UEFA Champions League 2025/26 con 15 goles y terminó el Mundial 2026 como el artillero con más tantos del torneo. "De vuelta en la portada. Listo para volver a empezar", celebró la empresa en su anuncio para redes sociales, destacando el peso simbólico de la figura de Mbappé en la nueva entrega. El propio futbolista expresó su satisfacción: "He vuelto".

Mbappé sucede en la portada a Jude Bellingham, su compañero en el Real Madrid y figura de EA Sports FC 26. La rotación entre estrellas del mismo club no es casualidad: el Real Madrid es la franquicia más valiosa del fútbol mundial y sus jugadores concentran atención global durante todo el año.

Qué se sabe del juego y qué se revelará mañana

El tráiler de gameplay que se estrena el 23 de julio es la pieza clave de información que los fans están esperando. Entre las novedades que se anticipan para EA Sports FC 27 figuran mejoras en la física del balón, animaciones más fluidas, inteligencia artificial renovada y nuevos modos competitivos, aunque los detalles completos solo se confirmarán con el video oficial.

El anuncio llega en un momento de transición para la saga. EA Sports FC 26 marcó la transición definitiva de la franquicia tras la separación de FIFA y la apuesta por la distribución digital mediante game key cards en formato físico. Con ese período de adaptación ya cerrado, FC 27 llega con la presión de consolidar la identidad propia de la franquicia y competir de frente con eFootball, el simulador gratuito de Konami.

El contexto perfecto: de nuevo, el Mundial predijo al campeón

Un dato que no pasó desapercibido en las últimas horas: EA Sports FC simuló el Mundial 2026 antes del torneo y predijo que España sería campeón. España ganó el Mundial, y EA Sports FC lo volvió a hacer: quinta vez que predijo al campeón. El simulador acertó el resultado antes de que se jugara la final, lo que refuerza la imagen de realismo del motor de juego justo en la semana del anuncio de FC 27. Difícil imaginar una campaña de marketing más efectiva y más involuntaria.