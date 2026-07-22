Luego de su chat furioso, Villarruel y Bullrich se volvieron a ver las caras

La previa a la última sesión del Senado antes del receso informal de invierno estuvo antecedida por dos hechos: el histórico triunfo de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial 2026 y la discusión vía Whatsapp entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich. Sin embargo, días después, la titular de la Cámara alta y la ex ministra ensayaron un acercamiento para bajar las tensiones.

Fuentes de la Cámara alta confirmaron a El Destape el encuentro entre Villarruel y Bullrich, producido a última hora del martes. Por lo menos hasta después de la sesión del jueves, se sabía que las dos beligerantes no habían hablado.

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"No es tan fácil, después de hacer eso que hizo, arreglar de manera tan sencilla las cosas", comentaron del lado de Villarruel aludiendo a Bullrich. A la ex ministra le endilgan la difusión del chat de la disputa.

El acercamiento entre Vice y jefa de bloque se da entre versiones que afirmaron que un colaborador de la ex ministra, Cristian Larsen, denunció al asesor de Villarruel, Mario "Pato" Russo, por presuntas amenazas al anterior.

Fuentes cercanas a Bullrich ratificaron a este medio la radicación de la denuncia ante la justicia. Desde el entorno de la Vicepresidenta lo relativizan. "Russo no fue notificado", sentenciaron. Desde ambas partes desconocen si la presentación judicial fue tema de conversación en el cónclave del martes.

Luego de la sesión del jueves, trascendió que la jefa de la bancada de LLA estaba enojada con Russo, ex asesor del presidente Javier Milei, en los tiempos de la campaña de 2021, en las que obtendría la banca de diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Su salida antecedió la purga del espacio que iniciaría la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con otros fundadores del proyecto mileista, como el ex concejal Carlos Maslatón, el ex legislador porteño Ramiro Marra o el diputado nacional Oscar Zago.

La relación de la titular del Senado y la jefa de bancada, hasta la semana pasada, tenían una relación que se podría calificar de institucional. Especialmente, si se tiene como antecedente que los dos ministerios sobre los que la Vice quería tener influencia, Seguridad y Defensa, terminaron en manos de la fórmula del extinto Juntos por el Cambio: Bullrich y el hoy diputado nacional Luis Petri.

Los trascendidos periodisticos dieron cuenta de que la Vice no quería que se realice la sesión del jueves pasado. “¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial?”, le espetó Villarruel a Bullrich, que le acotó su descontento con el temario proveniente de la Casa Rosada. “Para vender el país. Nadie quiere festejar en el Senado votando una ley que es indignante por el capítulo de tierras”.

La discusión escaló al punto que Bullrich le sugeriría algo que publicaría, sin nombrarla, más tarde en su cuenta de X.“¡Si no te gusta renunciá! Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís”. Luego, la Vice le endilgaría a la jefa del bloque de LLA ser “obsecuente”, para luego mandarla a “chuparle las medias a Karina (Milei)".