La La Land cumple 10 años: Ryan Gosling reveló cuál fue el error de la película que lo atormentó desde su estreno

La La Land cumplió 10 años.

La La Land, película dirigida por Damien Chazelle que revolucionó el género musical, cumplió 10 años y con motivo del aniversario Ryan Gosling volvió a hablar de una de sus mayores obsesiones desde su estreno: un error en el poster de la película que lo convirtió en meme de las redes sociales y que finalmente fue corregido.

En 2024, cuando ya habían pasado ocho años del estreno de La La Land, Gosling habló por primera vez del error del afiche que lo atormentaba desde su estreno. En el poster, aparece su mano doblada en lugar de extendida y ese detalle no pasó desapercibido en redes sociales, donde el actor fue objeto de burlas y memes. "Emma (Stone) y yo estábamos bailando, y yo no sabía que esa imagen se convertiría en el póster de la película", rememoraba en una entrevista concedida a The Wall Street Journal Magazine.

"Se suponía que debíamos tener las manos en alto, y pensé que quedaría genial poner mi mano (más plana), aunque todo el mundo me dijera que no quedaba bien. Estaba seguro de que quedaba mejor", explicó Ryan Gosling. Con motivo del décimo aniversario, Lionsgate sacó un nuevo poster con la mano en una nueva posición, rectificando el error de gráfica.

"Ahora, cuando lo miro, y tengo que verlo todo el tiempo, ¿sabes qué habría quedado mejor...?", seguía quejándose en ese entonces Ryan Gosling. "Echó a perder toda la energia. Yo lo llamo "La La Hand", confesaba el actor, haciendo un juego de palabras con la palabra "hand", que en inglés significa "mano".

Cuántos premios Oscar ganó La La Land

Estrenada en 2016 y dirigida por Damien Chazelle, la cinta sobrepasó lo 500 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Además, se alzó con seis premios Oscar, incluyendo mejor dirección, mejor actriz principal, mejor banda sonora y mejor canción para City of Stars.