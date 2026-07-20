La Odisea arrasó con 264 millones de dólares mundiales en su primer fin de semana: cuál fue la impresionante cifra que logró solo en Argentina

Matt Damon y Zendaya en La Odisea, de Christopher Nolan.

La Odisea, de Christopher Nolan, rompió con todos los récords de taquilla en la historia de estrenos de cine del director británico. Su adaptación de la clásica epopeya de Homero se convirtió en el estreno más taquillero del fin de semana, con una recaudación de más de 264 millones de dólares a nivel global.

El filme protagonizado por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya y Charlize Theron superó a El caballero oscuro: La leyenda renace, que en 2012 se estrenó con casi 250 millones de dólares en su primer fin de semana, el que hasta ahora era el récord de Nolan.

La Odisea también superó otros grandes titulos de Nolan como El caballero oscuro, que en 2009 amasó 198 millones de dólares en su lanzamiento, y Oppenheimer, que en 2023 se estreno con 180 millones de dólares. Las dos últimas entregas de la trilogía de Batman superaron en taquilla la barrera de los 1.000 millones de euros, mientras que Oppenheimer se quedó muy cerca con más de 975 millones de dólares.

La película, con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, fue número 1 en todos los países en los que se estrenó, incluyendo Estados Unidos, Francia, Italia, Australia, Alemania, India, México y Brasil. Con estas impresionantes cifras, La Odisea, se convierte en el tercer mejor estreno de todo 2026, solo por detrás de dos películas de animación: Super Mario Galaxy y Toy Story 5. Todo un triunfo para un titulo que además cuenta con calificación para adultos.

Cuántas entradas vendió La Odisea en su primer fin de semana en Argentina

En Argentina, La Odisea vendió en su primer fin de semana en salas de cine un total de 147.297 entradas, según información del portal Ultracine. Fue la película que más localidades se llevó, luego de Toy Story 5 (que cortó 185.582 tickets). Se espera que con la llegada de las vacaciones de invierno (y tras el Mundial, donde mermó la asistencia a los cines) los números de la nueva película de Christopher Nolan crezcan mucho más.

La Odisea, de Christopher Nolan sigue la epopeya mitológica de Odiseo y su largo viaje a casa, de 10 años de duración, tras la guerra de Troya. La película fue filmada con cámaras IMAX de 65 milímetros en escenarios de Marruecos, Grecia, Italia, Islandia y Escocia,