Recuperan 10 cadáveres tras naufragio de un transbordador frente a la costa de Guyana

Continúan las labores de rescate tras el naufragio del MV Barima, un ferry que transportaba personas, frente a las costas de Guyana.

El Gobierno de Guyana informó el lunes que ‌se habían ‌recuperado 10 cadáveres de un transbordador que naufragó frente a la costa durante el fin de semana con 133 personas a bordo.

La embarcación volcó ​a última ⁠hora del sábado. Las ‌autoridades han señalado que ⁠un manifiesto de ⁠pasajeros inexacto y el presunto consumo de drogas por parte de ⁠la tripulación podrían haber ​contribuido a la catástrofe.

El ‌MV Barima se ‌dirigía desde la capital, Georgetown, ⁠hacia la localidad de Port Kaituma, al noroeste del país, cuando volcó.

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Aunque el ​domingo ‌se rescató a 67 supervivientes, decenas de personas siguen desaparecidas. Los equipos de búsqueda, con la ayuda ⁠de embarcaciones del sector energético privado y de buzos, ampliaron la zona de búsqueda a 1.040 km².

El capitán del barco y al menos otro miembro de ‌la tripulación se encuentran bajo custodia policial tras dar positivo de marihuana, informaron las autoridades.

El primer ministro, Mark Phillips, ha puesto ‌en marcha una investigación sobre posibles fallos institucionales y ha prometido ‌que ⁠cualquier persona declarada culpable de negligencia o conducta ​indebida se enfrentará a acciones legales.

Con información de Reuters