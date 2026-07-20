A dos meses de la desaparición de Axel González, piden que la investigación siga durante la feria judicial

El pasado viernes 17 de julio, se cumplieron dos meses desde la desaparición de Axel Alejandro González. El joven de 21 años continúa con paradero incierto y la investigación permanece en curso. Ante la proximidad de la feria judicial, el Comité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Chaco, en su carácter de querellante institucional en la causa, solicitó al Equipo Fiscal Especial la habilitación de días y horas inhábiles para garantizar la continuidad de las medidas investigativas y de prueba pendientes.

La presentación se fundamenta en la extrema gravedad y urgencia del caso. Para el Comité, una investigación por la desaparición de una persona no puede quedar sujeta a demoras que puedan afectar la obtención de pruebas relevantes o comprometer el resultado de las actuaciones.

En ese sentido, el organismo señaló que continúan pendientes diversas medidas que requieren una actuación inmediata, entre ellas la recepción de testimonios, el análisis de registros fílmicos, la producción de informes y otras diligencias necesarias para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Mientras crecen los cuestionamientos por el accionar de los agentes de la Comisaría Segunda de Fontana durante los primeros días de búsqueda, la fiscal Eugenia Arolfo, integrante del Equipo Fiscal Especial (EFE), dictó la prisión preventiva para tres hombres vinculados al caso. Se trata de Ramón “Cuno” Gómez, imputado por amenazas, junto a Leonardo Silva y Antonio Iñiguez, acusados de encubrimiento.

En su presentación, el Comité señaló que una de las líneas investigativas involucra a personal policial que, según surge de las constancias de la causa, continúa prestando funciones en dependencias policiales. "Esta circunstancia incrementa la necesidad de extremar los controles y las garantías de transparencia, ante el riesgo de posibles interferencias, alteración de elementos probatorios o entorpecimiento de la investigación. La posibilidad de que agentes estatales puedan encontrarse vinculados a los hechos investigados exige que esa hipótesis sea abordada con especial rigor y que se garantice una investigación independiente de todos los actores eventualmente involucrados", se señala.

Desaparición de Axel González: medidas pendientes

El Comité recuerda que ha impulsado medidas como la preservación, extracción y análisis de registros de cámaras de seguridad públicas y privadas; la realización de pericias sobre dispositivos electrónicos con intervención de fuerzas federales especializadas; y la colaboración de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina en tareas de búsqueda y rastrillaje en zonas de difícil acceso.

"En una investigación de esta naturaleza, cada demora, cada medida que no se adopta y cada línea que no se profundiza puede tener consecuencias irreparables sobre la posibilidad de conocer la verdad. La desaparición de una persona exige una respuesta estatal activa, coordinada y permanente, especialmente cuando existen elementos que podrían comprometer la responsabilidad de agentes públicos. La búsqueda de Axel no puede detenerse. Tampoco puede detenerse la exigencia de respuestas sobre cada una de las circunstancias que han marcado el desarrollo de la investigación".