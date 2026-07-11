"No lo tengo a mi hijo": la madre de Axel González interceptó a Zdero y apuntó contra la Policía del Chaco

A casi dos meses de la desaparición de Axel Alejandro González, la madre del joven, María Gómez, interceptó al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, para suplicarle ayuda en la búsqueda de su hijo. "Voté por usted, por favor ayúdeme. Es demasiada la desesperación. Hoy Axel cumple 22 años y yo no lo tengo", expresó la mujer entre lágrimas.

La escena, que se viralizó rápidamente en redes sociales, tuvo lugar previo al acto oficial por el Día de la Independencia, que se realizó en la ciudad de Fontana. Ante el pedido, el gobernador Zdero decidió detener la caravana, bajar del vehículo y abrazó a la madre del joven, asegurándole que, como padre, comprendía su situación y que el Gobierno continuará colaborando con la investigación.

Tras el encuentro con el gobernador, María Gómez aclaró a la prensa que su objetivo no era generar una confrontación política, sino asegurar que el caso de su hijo no sea olvidado. "Quería hablar con él y pedirle ayuda. Por favor, ayúdenme, ustedes también (los periodistas) son mi sustento, que se siga hablando del tema", remarcó la madre.

Axel salió de su casa en Resistencia, el 16 de mayo pasado, para encontrarse con su expareja en Fontana. Cuando no respondió mensajes ni regresó, su familia hizo la denuncia y se activó un operativo de búsqueda en zonas cercanas al riacho Arazá.

Horas más tarde, Ariel Lázaro relató los tensos momentos que vivieron durante esa madrugada del domingo 17 de mayo. Según su testimonio, la situación dio un giro inesperado mientras regresaban a pie. "La última vez que estuve con él íbamos para su casa caminando y nos empezó a perseguir un móvil de la Policía", explicó el joven en declaraciones a medios locales.

"Yo no lo tengo a mi hijo": la madre de Axel habló después de su intercambio con Zdero

Luego del cruce, la madre de Axel explicó que su intención era conseguir un contacto directo con el gobernador. “Yo sabía que él iba a estar hoy acá. Entonces yo no quiero enfrentarme a él ni nada por el estilo. Yo simplemente quería hablar con él, que me ayude a encontrar a mi hijo”, señaló.

La mujer remarcó que se presentó en el acto por la necesidad de que el caso siga visible. “Hoy iba a cumplir 22 años Axel. Yo no lo tengo. Yo no lo tengo a mi hijo”, expresó.

En ese momento, recordó una escena familiar que volvió aún más fuerte su reclamo: “Hoy, 9 de Julio, yo tenía que poder hacerle su milanesa a la napolitana, que tanto le gusta, que yo todos los años le hacía porque es su comida favorita”.

“Por favor, ayúdenme. No se vayan a apagar, porque ustedes son mi sustento. Que se siga viralizando, que se siga”, pidió la madre del joven desaparecido ante los medios presentes.

La acusación contra la Policía del Chaco

Luego de declarar frente a la Fiscalía y asegurar que la familia de Axel "mantiene sospechas sobre los vínculos entre integrantes del denominado clan Gómez, sectores policiales y personas vinculadas al narcotráfico", María volvió a apuntar contra la Policía del Chaco.

“Yo sé que también policías de Tirol están involucrados en la desaparición de mi hijo. Yo sé muy bien eso, pero nadie se acerca a mí”, sostuvo Gómez, al cuestionar la falta de acompañamiento institucional.

Además, expresó su malestar por la situación de personas que, según ella, deberían estar detenidas: “No entiendo por qué esos asesinos están libres. No entiendo por qué andan por la calle”.