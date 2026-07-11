Jalil se abraza al modelo Milei: banca la eliminación de las PASO y la reforma del Central

El gobernador catamarqueño ratificó su identificación con el modelo de Milei.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, volvió a dar señales de un alineamiento casi total con la agenda de la Casa Rosada. El mandatario catamarqueño no solo ratificó su respaldo al proyecto de eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), sino que también se deshizo en elogios hacia las políticas de ajuste fiscal y reformas monetarias que impulsa la administración de Javier Milei. Esta postura lo consolida como uno de los principales "gobernadores dialoguistas", una categoría que en la práctica funciona como un apéndice legislativo y político del oficialismo nacional.

Jalil fundamentó su rechazo al actual sistema electoral argumentando que las candidaturas deberían definirse puertas adentro de las fuerzas políticas. “Pienso que las PASO tienen que anularse y volver a un modelo donde la discusión de los candidatos regrese a los partidos políticos”, sentenció el gobernador en declaraciones a Radio con Vos, calificando al sistema actual como una "moda" que perdió vigencia en la mayoría de las provincias.

Aunque intentó matizar su postura pidiendo un “amplio consenso” que incluya a figuras de la oposición como el gobernador bonaerense Axel Kicillof o el jefe de Gabinete Diego Santilli, su planteo se asemeja a la intención del Ejecutivo nacional de desmantelar la estructura electoral vigente antes de los próximos comicios. Para Jalil, esta reforma es también un mensaje al mercado externo: “El mundo nos mira a los argentinos, nos mira a los inversores, y si no hay inversión no se puede generar trabajo”.

El costo político del equilibrio fiscal

La cercanía del gobernador catamarqueño no es solo discursiva; tiene un correlato directo en el Congreso, donde los legisladores que responden al mandatario fueron piezas clave para aprobar iniciativas polémicas como el RIGI y el Presupuesto 2026. Jalil justifica esta actitud colaboracionista bajo la premisa de que “la gente valora la gestión, valora el diálogo, el consenso”. Sin embargo, esta estrategia parece desdibujar su rol como referente de la oposición, transformándolo en un facilitador de las políticas de un gobierno que, según él mismo reconoce, aplicó recortes significativos en áreas sensibles como educación, salud y obra pública.

A pesar de admitir que la baja de la inflación tiene costos sociales, Jalil prefiere rescatar la disciplina fiscal libertaria. “Cuando usted tiene un desbalance en la economía, por algo lo paga. O lo paga por un recorte o lo paga por la inflación”, afirmó el catamarqueño, en un planteo que podría haber sido pronunciado por cualquier funcionario del oficialismo nacional.

En su análisis económico, Jalil —de formación economista— se mostró plenamente de acuerdo con el discurso de Milei sobre el Banco Central. “Creo que nos debemos una reforma del Banco Central a donde, como es en Estados Unidos y en otros países, esté cuidanda la moneda; creo que nos faltó el cuidado de la moneda, que es el contrato social que tiene la sociedad con el Gobierno nacional”, manifestó, reforzando la idea de que la inflación es el “impuesto a la pobreza” que rompió el contrato social. Esta coincidencia técnica le sirve para blindar su relación con el Presidente, con quien mantiene una de los vínculos más fluidos de todo el arco peronista, junto a otros mandatarios como el salteño Gustavo Sáenz y el tucumano Osvaldo Jaldo.

Aunque insiste en que su identidad justicialista permanece intacta desde 1983 y descarta afiliarse a La Libertad Avanza (LLA), sus acciones sugieren una adaptación pragmática que lo aleja de la conducción nacional de su partido. En este sentido, Jalil parece haber encontrado en el oficialismo un socio estratégico, incluso a riesgo de quedar relegado a un rol secundario en el esquema de poder libertario.